 

Жительница Иркутской области предложила на «Авито» часы Януковича за 115 тысяч рублей

 8 ноября, 13:43
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Жительница Иркутской области предложила на «Авито» часы Януковича за 115 тысяч рублей
Фото с сайта globallookpress.com

Золотые часы от бывшего президента Украины Виктора Януковича появились на «Авито» в Иркутской области, узнал 8 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Автор объявления, зарегистрированная на сайте под именем Кристина, выложила объявление о продаже мужских наградных часов.

«Золотые часы В. Януковича, президента Украины, лимитированная коллекция 10/50, швейцарский механизм!!!» — написала продавец.

На фотографии часов можно увидеть гравировку: «ВТД Президента Украины В. Януковича».

Автор объявления сообщила корреспонденту Сиб.фм, что на данный момент часы не проданы, однако отвечать на дальнейшие вопросы отказалась.

Кроме данного товара, она продаёт другие часы за 2 тысячи рублей, а также женскую и детскую одежду, обувь и санки.

Напомним, в октябре житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей.

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