Зимние морозы до −18 °С придут в Новосибирскую область

К Новосибирской области приближается волна холода, в субботу ночная температура воздуха может опуститься до −18 °С, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 8 ноября.

Согласно прогнозу гидрометцентра, с 8 по 9 ноября в Новосибирской области температура воздуха будет достигать ночью 0... −7 °С, днём −3... +5 °С. 10 ноября по северо-западу области температура может понизиться ночью до −12 °С и до −5 °С днём.

В ближайшие три дня ожидаются осадки в виде мокрого снега с порывистым ветром силой 12-13 м/с. На дорогах и тротуарах сохранится гололёд.

«Сейчас мы находимся в тёплом секторе циклона, который перемещается по северу Западной Сибири, — пояснил Ренад Ягудин. — Поэтому пока в ближайшие сутки-двое у нас относительно тёплая погода — на 4-10 °С выше нормы. Похоже, что основная волна холода произойдёт в субботу, 11 ноября. С прохождением холодного атмосферного фронта мы ждём понижения температуры: в ночные часы до −8... −13 °С, а местами до −18 °С, днём −5... −11 °С».

Ягудин отметил, что снежный покров ещё неустойчивый, но после вторжения холода, скорее всего, станет постоянным.

Напомним, 25 октября в Новосибирке выпал снег, который спровоцировал девятибалльные пробки на дорогах.