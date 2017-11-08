 

Зимние морозы до −18 °С придут в Новосибирскую область

 8 ноября, 15:29
подходящие темы
Зимние морозы до &minus;18 &deg;С придут в Новосибирскую область
Фото Алёны Мартыновой

К Новосибирской области приближается волна холода, в субботу ночная температура воздуха может опуститься до −18 °С, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 8 ноября.

Согласно прогнозу гидрометцентра, с 8 по 9 ноября в Новосибирской области температура воздуха будет достигать ночью 0... −7 °С, днём −3... +5 °С. 10 ноября по северо-западу области температура может понизиться ночью до −12 °С и до −5 °С днём.

В ближайшие три дня ожидаются осадки в виде мокрого снега с порывистым ветром силой 12-13 м/с. На дорогах и тротуарах сохранится гололёд.

«Сейчас мы находимся в тёплом секторе циклона, который перемещается по северу Западной Сибири, — пояснил Ренад Ягудин. — Поэтому пока в ближайшие сутки-двое у нас относительно тёплая погода — на 4-10 °С выше нормы. Похоже, что основная волна холода произойдёт в субботу, 11 ноября. С прохождением холодного атмосферного фронта мы ждём понижения температуры: в ночные часы до −8... −13 °С, а местами до −18 °С, днём −5... −11 °С».

Ягудин отметил, что снежный покров ещё неустойчивый, но после вторжения холода, скорее всего, станет постоянным.

Напомним, 25 октября в Новосибирке выпал снег, который спровоцировал девятибалльные пробки на дорогах.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 1 ноября, 12:25 • интервью

Необдуманный и хаотичный

Фотограф Слава Степанов — о том, как чувство бесконечного любопытства повлияло на выбор профессии и как договариваться о съёмках.
 9 октября, 15:13 • репортаж

Дружбе запчасти не требуются

Репортаж о финишной прямой сибирского автопробега длиною в 4 920 километров: что такое «Т-образник» и как работает Чемальская ГЭС.
 9 октября, 11:37 • интервью

Голым по джунглям

Британский экстремал Эд Стаффорд о том, как он первым в мире прошёл вдоль всей Амазонки, и других экспериментах по выживанию.
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 26 октября, 14:04 • новость

Новосибирские физики научились коптить селёдку в коллайдере

Новосибирские учёные Института Ядерной физики имени Будкера СО РАН увеличили срок хранения холодных пресервов сельди в четыре раза с помощью ускорителя электронов. Исследователи предложили облучённую рыбу жителям Академгородка.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
присоединяйтесь!
    