 

300 выпускников физматшколы НГУ заменили ей господдержку учеников

 9 ноября, 15:07
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300 выпускников физматшколы НГУ заменили ей господдержку учеников
Фото Сергея Ковалёва

Почти 300 выпускников Новосибирской физматшколы имени Михаила Лаврентьева пожертвовали более 4,6 млн рублей вместо урезанной господдержки, миллиардер Игорь Ким удвоил целевой капитал до 9,6 млн рублей, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Новосибирский фонд «Эндаумент НГУ» получил более 4,6 млн рублей на развитие физматшколы к 9 ноября. 11 выпускников Новосибирской физматшколы имени Михаила Лаврентьева пожертвовали около 2,6 млн рублей на развитие родной школы, меценаты отправляли переводы от 50 тысяч рублей в период летних отпусков.

Ещё 37 выпускников пожертвовали от 10 до 50 тысяч рублей, 41 человек выслал от 5 до 10 тысяч рублей, 100 человек перечислили от 1 тысячи до 5 тысяч, остальные 138 выслали до тысячи рублей. Самый крупный взнос составил миллион рублей, первое пожертвование — тысячу рублей.
Миллиардер из Новосибирска и выпускник НГУ Игорь Ким намерен удвоить целевой капитал до 9,2 миллионов рублей.

Доход от целевого капитала как банковского вклада в первую очередь будет использован для поддержки учащихся физматшколы НГУ из малообеспеченных семей, для выплаты стипендий и оплаты расходов на проезд.

Целевой капитал для СУНЦ НГУ начали собирать в октябре 2016 года как способ решить финансовые проблемы физматшколы, возникшие из-за урезания господдержки из бюджета.

Напомним, что в феврале 2017 года новосибирские меценаты профинансировали шутки студенток НГУ о женских слабостях в 4 млн рублей.

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