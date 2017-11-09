300 выпускников физматшколы НГУ заменили ей господдержку учеников
9 ноября, 15:07
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Почти 300 выпускников Новосибирской физматшколы имени Михаила Лаврентьева пожертвовали более 4,6 млн рублей вместо урезанной господдержки, миллиардер Игорь Ким удвоил целевой капитал до 9,6 млн рублей, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.
Новосибирский фонд «Эндаумент НГУ» получил более 4,6 млн рублей на развитие физматшколы к 9 ноября. 11 выпускников Новосибирской физматшколы имени Михаила Лаврентьева пожертвовали около 2,6 млн рублей на развитие родной школы, меценаты отправляли переводы от 50 тысяч рублей в период летних отпусков.
Ещё 37 выпускников пожертвовали от 10 до 50 тысяч рублей, 41 человек выслал от 5 до 10 тысяч рублей, 100 человек перечислили от 1 тысячи до 5 тысяч, остальные 138 выслали до тысячи рублей. Самый крупный взнос составил миллион рублей, первое пожертвование — тысячу рублей.
Миллиардер из Новосибирска и выпускник НГУ Игорь Ким намерен удвоить целевой капитал до 9,2 миллионов рублей.
Доход от целевого капитала как банковского вклада в первую очередь будет использован для поддержки учащихся физматшколы НГУ из малообеспеченных семей, для выплаты стипендий и оплаты расходов на проезд.
Целевой капитал для СУНЦ НГУ начали собирать в октябре 2016 года как способ решить финансовые проблемы физматшколы, возникшие из-за урезания господдержки из бюджета.
Напомним, что в феврале 2017 года новосибирские меценаты профинансировали шутки студенток НГУ о женских слабостях в 4 млн рублей.