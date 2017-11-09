Дом культуры под Новосибирском остался без крыши вторую зиму подряд

Сотрудники полуразрушенного дома культуры в селе Ярково Новосибирской области намерены выйти на акцию протеста — учреждение с 2016 года работает без крыши, рассказала 9 ноября корреспонденту Сиб.фм руководитель детской театральной студии «Маленькая страна» Елена Соболева.

Потолок в зале Ярковского дома культуры обрушился в 2016 году, с тех пор сотрудники ДК обращались в сельсовет, в областную администрацию, в СМИ и на прямую линию президента.

«Мы сняли два видеообращения на прямую линию с президентом: от детей и от родителей. Нас дважды показали по центральному каналу в передаче с Киселёвым. Мы думали, что-то сдвинется. В результате прокуратура стала требовать бумажки, что мы тут ничего не проводим! Нам на какое-то время сказали детей не приводить, потом наши власти сказали: работайте в прежнем режиме», — поделилась сотрудник дома культуры Елена Соболева.

Работники дома культуры продолжают активную работу, и не только в Ярково. К Ярковскому сельсовету относятся четыре села: Ярково, Сенчанка, Шилово и Пайвино. Праздничные мероприятия вынужденно проходят летом на надувной сцене, которая «гастролирует» с артистами из села в село, а зимой — где придётся.

«Сейчас холодно стало, на улицу не пойдёшь. Мы просимся в совхозную столовую или в кафе на трассе. Раньше могли в школьном актовом зале выступать. Но сейчас в соседнем селе, Сенчанке, закрыли школу. И получилось, что все дети перешли в Ярково. Теперь школа переполнена, ученики занимаются в две смены, нам не могут выделить даже коридор», — объяснила методист Елена Зайцева.

В ДК функционируют шесть кружков и объединений, из них два — детских. После обрушения потолка в зале многие родители забрали своих детей из кружков, так как репетировать в помещении стало опасно для жизни.

«Я понимаю родителей: заниматься в здании, где в соседнем зале обрушился потолок — это риск для жизни. У нас очень коллективы поредели, что касается деточек. Взрослые-то берут ответственность на себя, они могут принять решение, ходить им или не ходить, и, как правило, остаются», — поделилась Елена Зайцева.

Как сообщили работники Ярковского дома культуры, они намерены «идти до конца». На данный момент они готовятся к пикету в центре Новосибирска.

Напомним, в июле трещины на стенах дома вынудили жильцов выйти на митинг в Новосибирске.