ГИБДД приостановила работу кузбасской шахты «Заречная» из-за европейских тахографов

Работа шахты на Кузбассе была остановлена из-за проверок тахографов со стороны ГИБДД, грузовики для международных перевозок с европейскими стандартами криптозащиты тахографов могут не иметь тахографов с криптозащитой СКЗИ, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения администрации шахты «Заречная».

Разница в криптозащите тахографов парализовала работу шахты «Заречная» в Кемеровской области. Сотрудники ГИБДД задержали все грузовые машины для перевозки угля во время проверки тахографов.



Тахограф — контрольное устройство, регистрирующее скорость и режим труда и отдыха членов экипажа

Госавтоинспекторы проверяли соответствие рабочих тахографов требованиям иметь блок криптозащиты СКЗИ. По данным сайта postebor.ru, блоки криптозащиты СКЗИ являются российской разработкой для внутреннего рынка. Вывоз такого тахографа за пределы РФ, в том числе в страны Таможенного союза, запрещён.

Для коммерческой международной перевозки грузов используют тахографы с криптозащитой ЕСТР — европейского стандарта тахографии. Юридически этот стандарт опирается на требования международного стандарта качества ISO, утверждают авторы сайта postebor.ru о тахографах.

Согласно приказу Минтранса РФ № 237 от 21.08.2013 г. с 1 января 2018 года, для грузоперевозок на территории России должен использоваться тахограф с блоком криптозащиты СКЗИ, который устанавливается на грузовики. Но юристы уверены, что федеральный закон «О техническом регулировании» в пункте 3 статьи 4 утверждает, что любые акты в сфере техрегулирования носят рекомендательный характер. По данным юридической службы АО «Шахта „Заречная“», вышеназванный приказ Минтранса РФ о тахографах с криптозащитой СКЗИ не обязателен к исполнению.

Администрация шахты утверждает, что грузовики на «Заречной» имеют казахстанские номера и тахографы с криптозащитой ЕСТР: машины предназначены для международных перевозок, потому могут не иметь тахографов указанного образца СКЗИ.

Напомним, что в августе полицейские Кузбасса оштрафовали водителя «Газели» с бассейном в кузове.