 

ГИБДД приостановила работу кузбасской шахты «Заречная» из-за европейских тахографов

 9 ноября, 16:18
были упомянуты
подходящие темы
ГИБДД приостановила работу кузбасской шахты «Заречная» из-за европейских тахографов
фото пресс-службы шахты «Заречная»

Работа шахты на Кузбассе была остановлена из-за проверок тахографов со стороны ГИБДД, грузовики для международных перевозок с европейскими стандартами криптозащиты тахографов могут не иметь тахографов с криптозащитой СКЗИ, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения администрации шахты «Заречная».

Разница в криптозащите тахографов парализовала работу шахты «Заречная» в Кемеровской области. Сотрудники ГИБДД задержали все грузовые машины для перевозки угля во время проверки тахографов.


Тахограф — контрольное устройство, регистрирующее скорость и режим труда и отдыха членов экипажа

Госавтоинспекторы проверяли соответствие рабочих тахографов требованиям иметь блок криптозащиты СКЗИ. По данным сайта postebor.ru, блоки криптозащиты СКЗИ являются российской разработкой для внутреннего рынка. Вывоз такого тахографа за пределы РФ, в том числе в страны Таможенного союза, запрещён.

Для коммерческой международной перевозки грузов используют тахографы с криптозащитой ЕСТР — европейского стандарта тахографии. Юридически этот стандарт опирается на требования международного стандарта качества ISO, утверждают авторы сайта postebor.ru о тахографах.

Согласно приказу Минтранса РФ № 237 от 21.08.2013 г. с 1 января 2018 года, для грузоперевозок на территории России должен использоваться тахограф с блоком криптозащиты СКЗИ, который устанавливается на грузовики. Но юристы уверены, что федеральный закон «О техническом регулировании» в пункте 3 статьи 4 утверждает, что любые акты в сфере техрегулирования носят рекомендательный характер. По данным юридической службы АО «Шахта „Заречная“», вышеназванный приказ Минтранса РФ о тахографах с криптозащитой СКЗИ не обязателен к исполнению.

Администрация шахты утверждает, что грузовики на «Заречной» имеют казахстанские номера и тахографы с криптозащитой ЕСТР: машины предназначены для международных перевозок, потому могут не иметь тахографов указанного образца СКЗИ.

Напомним, что в августе полицейские Кузбасса оштрафовали водителя «Газели» с бассейном в кузове.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27 июня, 16:59 • интервью

Однажды я вернусь в Россию

Как месяц работать и полгода путешествовать по всему миру — и жить на 2-3 доллара в день? Корреспондент Сиб.фм поговорил с сибирячкой Татьяной Машковой, радикально поменявшей жизнь — с пиара на сыроедение и автостоп.
 23 мая, 07:07 • тест

Тест: Мюнхгаузен или Степаныч?

Знаете ли вы достопримечательности и необычные памятники российских городов? Пройдите тест Сиб.фм и проверьте свои знания.
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
присоединяйтесь!
    