Яндекс.Навигатор начал говорить с водителями из Сибири голосами героев «Звёздных войн»

Жители Новосибирска заметили, что Яндекс.Навигатор заговорил голосами Дарта Вейдера и магистра Йоды, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании Яндекс.

С ноября Яндекс.Навигатор будет сопровождать водителей на улицах сибирских городов голосами героев культовой саги «Звёздные войны». Российские актёры, участвовавшие в дубляже фильмов, записали для приложения больше сотни реплик.

Например, при ситуации, когда водитель сошёл с построенного маршрута, навигатор голосом Йоды скажет: «Сошли с пути мы, но ещё не поздно одуматься». А если настроен голос Дарта Вейдера, то водитель услышит: «Звёздный разрушитель ушёл с расчётной траектории».

По числу пользователей, выбравших Йоду и Вейдера, приложение будет ежедневно подводить итог, тёмная или светлая сторона взяла верх. На страницу с результатами подсчёта можно попасть из меню Навигатора и поделиться ею с друзьями.

Помимо голоса, разработчики внедрили альтернативу стандартной стрелке, показывающей местоположение автомобиля пользователя. Теперь это может быть истребитель повстанцев или имперский корабль.

Напомним, в октябре говорящий помощник Яндекса Алиса начала разговаривать с жителями Сибири голосом Скарлетт Йоханссон.