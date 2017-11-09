 

Яндекс.Навигатор начал говорить с водителями из Сибири голосами героев «Звёздных войн»

 9 ноября, 15:05
были упомянуты
подходящие темы
Яндекс.Навигатор начал говорить с водителями из Сибири голосами героев «Звёздных войн»
Фото предоставлено пресс-службой Яндекса

Жители Новосибирска заметили, что Яндекс.Навигатор заговорил голосами Дарта Вейдера и магистра Йоды, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании Яндекс.

С ноября Яндекс.Навигатор будет сопровождать водителей на улицах сибирских городов голосами героев культовой саги «Звёздные войны». Российские актёры, участвовавшие в дубляже фильмов, записали для приложения больше сотни реплик.

Например, при ситуации, когда водитель сошёл с построенного маршрута, навигатор голосом Йоды скажет: «Сошли с пути мы, но ещё не поздно одуматься». А если настроен голос Дарта Вейдера, то водитель услышит: «Звёздный разрушитель ушёл с расчётной траектории».

По числу пользователей, выбравших Йоду и Вейдера, приложение будет ежедневно подводить итог, тёмная или светлая сторона взяла верх. На страницу с результатами подсчёта можно попасть из меню Навигатора и поделиться ею с друзьями.

Помимо голоса, разработчики внедрили альтернативу стандартной стрелке, показывающей местоположение автомобиля пользователя. Теперь это может быть истребитель повстанцев или имперский корабль.

Напомним, в октябре говорящий помощник Яндекса Алиса начала разговаривать с жителями Сибири голосом Скарлетт Йоханссон.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 8 ноября, 17:18 • статья

Свалиться в пучину ада

Почему фильмы Тарковского и Климова стоит посмотреть ещё раз — отреставрированными на большом экране — и как режиссёры запечатлели время.
 19 октября, 08:00 • репортаж

Жизнь, в которую играют люди

Зачем становиться мирным жителем осаждённого города в компьютерных играх и как буквально должна изогнуться женщина, чтобы занять место в обществе.
 17 октября, 14:59 • интервью

Советский Союз — это колоссальный детектив

Сценарист Алексей Самолётов — о том, откуда на станции «Салют-7» таракан и какие истории о своём городе не знают жители Новосибирска.
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
присоединяйтесь!
    