 

Команда Ксении Собчак откроет предвыборные штабы в шести городах Сибири

 9 ноября, 19:38
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Команда Ксении Собчак откроет предвыборные штабы в шести городах Сибири
Ксения Собчак, фото с сайта globallookpress.com

Предвыборные штабы известной телеведущей Ксении Собчак, собравшейся баллотироваться в президенты России, появятся в шести городах Сибири, узнал корреспондент Сиб.фм 9 ноября из сообщения команды Собчак.

Штабы для агитации и сбора подписей в поддержку телеведущей откроются в Новосибирске, Омске, Красноярске, Томске, Кемерове и Иркутске. Начат сбор заявок от волонтёров, желающих принять участие в избирательной кампании.

По словам руководителя региональной сети штабов Собчак Тимура Валеева (он же является исполнительным директором общественной организации «Открытая Россия», поддерживаемой Михаилом Ходорковским), на сайте «Ксения Собчак против всех» уже зарегистрировалось больше 20 тысяч человек, поддерживающих выдвижение телезвезды в качестве кандидата в президенты. Из этих людей будут формироваться региональные команды, в задачу которых войдёт мобилизация других сторонников и сбор подписей.

Частично такие команды уже сформированы в таких городах, как Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Томск, Тюмень, Саратов и Санкт-Петербург. Первые штабы начнут работать в конце ноября. Команда Собчак определит, в какой последовательность сама телеведущая будет лично открывать свои региональные штабы.

Напомним, в конце октября предвыборный штаб Ксении Собчак сообщал, что воздержится в ближайшее время от открытия предвыборных штабов по Сибири.

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