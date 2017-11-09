Комиссия по выборам мэра Омска проведёт собеседование с 37 кандидатами

Окончательная численность зарегистрированных претендентов на вакантный пост мэра Омска — 37 человек, всем им предстоит пройти собеседование в комиссии по выборам градоначальника, узнал корреспондент Сиб.фм 9 ноября из сообщения на официальном сайте городского совета депутатов.

Приём документов от желающих стать мэром Омска закончился 7 ноября вечером. К этому сроку о своём желании принять участие в выборах заявили 43 человека, шестерым из них были отказано с формулировкой «отсутствуют основания для регистрации», эти претенденты выбыли из борьбы. По словам председателя комиссии по выборам мэра Сергея Тодорова, замечания по предоставленным документам получили 23 человека, большая часть из них успела устранить недостатки.

«Каждому из участников даны аргументированные основания о регистрации, либо отказе в регистрации. Содержание пакета документов, необходимых участникам для регистрации, установлено решением горсовета № 512. Возможность ознакомиться с ним была у каждого участника», — отметил Тодоров.

Очередной этап отсева кандидатов состоится 17 ноября, когда в формате «вопрос-ответ» пройдёт собеседование с ними. По желанию комиссии претенденты смогут представить свою программу развития города.

По итогам собеседования должно быть определено не менее двух наиболее подходящих кандидатов. Окончательное решение в вопросе выбора нового мэр будет принято на заседании горсовета, намеченном на 22 ноября.

Напомним, выборы нового мэра Омска должны были состояться в апреле, но они были отменены, после того как все кандидаты один за другим взяли самоотвод.