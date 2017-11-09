 

Убитый красноярский бизнесмен «воскрес» и рассказал об инсценировке

 9 ноября, 20:59
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Убитый красноярский бизнесмен «воскрес» и рассказал об инсценировке
Дмитрий Демьяшкин, стоп-кадр из соцсети Facebook

Красноярский предприниматель Дмитрий Демьяшкин, обгоревший труп которого, якобы был найден 2 ноября в лесу, оказался живым и рассказал, что его «убийство» было инсценировкой правоохранительных органов, узнал корреспондент Сиб.фм 9 ноября из видеообращения самого бизнесмена, записанного депутатом горсовета Владимиром Владимировым и опубликованного на его странице в социальной сети Facebook.

О том, что 42-летний коммерсант бесследно пропал со двора своего дома, а затем его автомобиль с обгоревшими человеческими останками был найден в лесу, ГУ МВД по Красноярскому краю сообщило 2 ноября на своём официальном сайте. Сотрудники угрозыска обратились к возможным свидетелям преступления с просьбой связаться с полицией.

Сразу после этого председатель Общественной палаты Красноярска Вячеслав Дюков записал видеообращение к правоохранительным органам, в котором он связал убийство знакомого ему Демьяшкина с их общими расследованиями на нелегальном рынке алкоголя.

Дюков подробно описал, какие правонарушения ими были выявлены, упомянул о возможной связи алкоторговцев с поставками синтетических наркотиков и отметил, что и ему, и Демьяшкину в последнее время угрожали.

Как пояснил 8 ноября сам «воскресший» Демьяшкин, около месяца назад его вызвали в «отдел убийств» ГУ МВД по краю и сообщили, что задержаны два киллера, готовившие покушение на него. Бизнесмена убедили поучаствовать в инсценировке, чтобы задержать заказчика. Никто из близких или коллег Демьяшкина (включая Дюкова) об операции не знал, поскольку у полиции были сведения, что заказчик имеет информатора в близком окружении бизнесмена.

О том, почему его хотели устранить, Демьяшкин в своём видеообращении не рассказал, зато упомянул, что вместе с Дюковым действительно занимался расследованием деятельности алкогольной сети, работники которой затем обвинили его в поджоге и распространении фальшивых купюр. Также бизнесмен признался в том, что был судим 17 лет назад, но заверил, что больше не связан с криминалом.

Вечером 8 ноября на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю появилось сообщение о том, что в регионе предотвращено убийство 42-летнего предпринимателя, благодаря инсценировке, организованной оперативниками угрозыска, задержан заказчик — 65-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ и части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство по найму».

Региональный следком, также не называя фамилию предпринимателя, сообщил о задержании заказчика его убийства. Мотивом преступления стало то, что заказчик таким образом хотел отомстить за убийство своего сына, совершённое в 1999 году.

Сын погиб во время разбойного нападения на его семью. В организации нападения и в убийстве был признан виновным друг детства убитого. По приговору суда он получил наказание в виде 21 года лишения свободы. В апреле 2017 года осуждённый был освобождён условно-досрочно.

Безутешный отец предложил своему знакомому 1 млн рублей, чтобы тот подыскал киллеров, готовых убить виновника смерти его сына. Получив от знакомого согласие, он передал ему часть денег в сумме 200 тысяч рублей. Впоследствии посредник нашёл потенциальных исполнителей заказа, но те через некоторое время отказались от своих намерений и сами обратились в полицию.

Напомним, ранее в Кемеровской области суд приступил к рассмотрению уголовного дела о попытке организовать заказное убийство — в ней подозревается бизнесмен, который, по версии следствия, дождался любовника жены из тюрьмы и попытался устранить его.

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