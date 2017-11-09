 

Красноярский полицейский помог знакомым изготовить амфетамин и на пять лет уехал в отпуск в Эквадор

 9 ноября, 17:46
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Красноярский полицейский помог знакомым изготовить амфетамин и на пять лет уехал в отпуск в Эквадор
Фото с сайта globallookpress.com

В Красноярске к реальному сроку лишения свободы приговорён бывший сотрудник полиции, эксперт по наркотическим веществам, который помог двум своим знакомым изготовить крупную партию амфетамина, а затем пять лет скрывался в Эквадоре, узнал корреспондент Сиб.фм 9 ноября из сообщения региональной прокуратуры.

Преступление было совершено ещё в 2011 году, когда полицейский, действуя в сговоре с приятелями, собрал информацию о том, где можно приобрести вещества, необходимые для изготовления амфетамина в кустарных условиях, изучил способы получения этого психотропного вещества и обеспечил поставку компонентов.

В результате двое знакомых эксперта сумели произвести около 750 граммов наркотика, который вскоре был изъят у них правоохранительными органами. Полицейский избежал задержания — он покинул страну, уехав в отпуск, и домой уже не вернулся.

Следствием эксперт был объявлен в международный розыск, найти его удалось только в 2016 году на территории Эквадора. По договорённости между двумя странами в отношении подозреваемого была произведена процедура экстрадиции.

В ходе судебного разбирательства в Красноярске бывший полицейский полностью признал свою вину и раскаялся, поэтому уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. В августе 2017 года Октябрьский районный суд города посчитал возможным назначить эксперту условное наказание в виде трёх лет и двух месяцев лишения свободы.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, прокуратура обжаловала приговор в связи с чрезмерной мягкостью наказания. В ноябре Красноярский краевой суд своим решением исключил из приговора указание на условность наказания. В зале суда бывший полицейский был взят под стражу и направлен в колонию общего режима.

Напомним, в октябре 27-летний кемеровский участковый признался в изготовлении крупной партии наркотика.

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