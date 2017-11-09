Мэр города в Новосибирской области ушёл в отставку после многочисленных жалоб

Мэр Барабинска Новосибирской области Максим Овсянников добровольно сложил полномочия, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице депутата горсовета Барабинска Константина Терещенко в соцсети Facebook.

Ранее Максим Овсянников пожаловался на сбор подписей за его отставку, который происходил в городе с 1 июня. Население выразило недовольство состоянием водоснабжения и водоотведения в городе, свалками, состоянием дорог и срывом программы переселения из аварийного жилья.

В августе письмо против Овсянникова ушло в приёмную президента.

9 ноября Константин Терещенко выложил в соцсети фотографию заявления Овсянникова, в котором он просит прекратить полномочия главы города по собственному желанию. На заявлении стоит дата 7 ноября.

«Вот так выглядит заявление об увольнении мэра Барабинска Овсянникова М. А. Не до конца понимаю, зачем в Совет. Мог распоряжение о сложении полномочий сделать», — такой подписью депутат сопроводил снимок в соцсети.

Напомним, активист неоднократно обращал внимание на нарушения со стороны городской власти в Барабинстке, в октябре он отправил письмо в прокуратуру с жалобой по поводу остановки за полмиллиона рублей.