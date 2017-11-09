НОВАТ и «Красный факел» увеличили поток китайских туристов в Новосибирск

Новосибирск стал пятым по популярности городом для китайских туристов из-за «Красного маршрута», за два года его посетили более 43 тысяч человек. Сильнее всего турпоток вырос с июля по сентябрь, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения министерства экономического развития Новосибирской области.

Новосибирск вошёл во всероссийский проект «Красный маршрут» по знаковым объектам СССР в 2016 году. Это увеличило поток китайских туристов в четыре раза, сообщили 8 ноября в минэкономразвития региона.

Для сравнения: в 2015 году в Новосибирске побывало 5 464 китайских туриста, в 2016 году — уже 19 801 человек, а с января по сентябрь 2017 года приехали 23 433 туриста из Китая. Это позволило Новосибирску стать пятым туристическим городом для граждан КНР после Москвы, Приморского края, Санкт-Петербурга и Амурской области.

Ранее «Ростуризм» сообщал, что с января по июнь 2017 года Новосибирск посетили 9,3 тысячи китайских туристов. Остальные 14,1 тысячи человек приехали с июля по сентябрь.

Туристов из КНР привлекает идеологическая составляющая маршрутов и связанные с коммунистическим прошлым достопримечательности.

В число знаковых объектов вошли Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ), театр «Красный факел», Дом Ленина, Сквер героев революции, Краеведческий музей, Музей СССР и архитектурный комплекс «Красные казармы».

Напомним, что иркутская область, Забайкалье и Бурятия также вошли в число популярных у китайских туристов регионов Сибири в 2017 году.