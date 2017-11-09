 

Новосибирские рэперы Lentos & Dым выпустили клип с марсианским Алтаем

 9 ноября, 16:22
Новосибирские рэперы Lentos &amp; Dым выпустили клип с марсианским Алтаем
Скриншот видео YouTube

Новосибирские хип-хоп-музыканты Lentos & Dым выложили видео на песню «Компас», клип снимался в «марсианских» пейзажах Алтая, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из аккаунта Дмитрия Дыма на видеохостинге YouTube.

Новосибирские хип-хоп-исполнители Елена Волкова и Дмитрий Дым выложили видео на песню «Компас» в поддержку будущего альбома 7 ноября. До выхода на YouTube клип презентовали на вечеринке 18 октября в Rooks Concert Hall.

Ранее музыкальные критики на The Flow определяли стиль Lentos & Dым как перерождение канонов олдскульного хип-хопа. Комментаторы видео на YouTube определили стиль видео как «галактический рэп».

Клип был снят в горах возле села Чаган-Узуна, в одном из красивейших мест Чуйской степи. Большое содержание ртути в породах даёт различные оттенки красного в горной породе, от ярко-оранжевого до тёмно-бурого. Маршрут путешествия туда лежит через Бийск, Семинский перевал, вдоль реки Чуи и Курайской степи.

В создании клипа участвовали Андрей Бубин, Елена Волкова и Александр Сарафанов, участвовавший в производстве популярного клипа для Fraules на песню Major Lazer.

Напомним, что в октябре немцы отменили концерт в туре новосибирского музыканта Алекса Кельмана из-за «сексизма» в клипе.

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