Новосибирские специалисты обсудят проблему визуального загрязнения города

В выставочном зале Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств состоится презентация концепции дизайн-кода города, узнал корреспондент Сиб.фм 9 ноября из сообщения пресс-службы мэрии.

Презентация пройдёт 9 ноября в 18:00. Специалисты департамента строительства и архитектуры мэрии изучили опыт других городов и подготовили проект дизайн-кода Новосибирска. Документ определяет понятия информационных конструкций. Также в нём прописаны единые требования к виду конструкций и их размещению — они должны соответствовать стилистике здания, его назначению и архитектурным особенностям.

Разработчики документа исходили из того, что в Новосибирске нет единого формата размещения информационных конструкций, светильников, баннеров на зданиях.

«Проблема визуального загрязнения городской среды — в том числе из-за загромождения фасадов зданий информационными конструкциями, разношёрстными вывесками, дополнительными надстройками — актуальна сегодня для многих городов, — сообщили в пресс-службе.

— Жители города не раз обращали внимание на необходимость наведения порядка во внешнем облике города.

В Новосибирске есть интересные с точки зрения архитектуры и дизайна здания и объекты, есть уникальные примеры конструктивизма, которые привлекают ценителей и знатоков архитектуры со всего мира, но очень часто красота улиц, бульваров, теряется за большим количеством устаревших рекламных конструкций, вывесок».

В обсуждении примут участие архитекторы, дизайнеры, операторы рекламного рынка, предприниматели. А также члены художественного совета города, комиссии по общественным пространствам общественного экспертного совета при мэре Новосибирска по вопросам градостроительства, архитекторы районов, депутаты горсовета, операторы рекламного рынка. Проект представит начальник отдела дизайна городской среды — главный художник города Иван Фаткин.

Напомним, что в феврале красноярская «Студия агрессивного дизайна» в рамках проекта «Агрессивная география» разработала сувенирные магниты в виде купюр с изображениями Новосибирска, Омска, Тайшета, Мальты, Топки, Тырети и других российских городов.