 

Новосибирские учёные создали препарат для остановки крови при операциях на сердце

 9 ноября, 18:55
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Новосибирские учёные создали препарат для остановки крови при операциях на сердце
Фото с сайта globallookpress.com

Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирского института органической химии имени Ворожцова и Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени Мешалкина создали препарат, способный останавливать кровотечение при открытых операциях, в том числе и на сердце, узнал корреспондент Сиб.фм 9 ноября из сообщения издания «Наука в Сибири».

Препарат содержит в своём составе известный во всём мире гемостатик — окисленную целлюлозу, а также антибиотик ванкомицин, используемый в борьбе с инфекционными осложнениями в сердечно-сосудистой хирургии. Новосибирские учёные утверждают, что стоимость конечного продукта будет сопоставима со стоимостью зарубежных аналогов.

«Разработанное средство быстро и эффективно восстанавливает кровотечение, обладает антибактериальной активностью и является биосовместимым и биодеградируемым. Оно представлено в двух формах: мелкодисперсного порошка и пасты. Его можно использовать в достаточно большом количестве разнообразных областей хирургии, в том числе и при операциях на сердце», — пояснила сотрудник центра Мешалкина Александра Таркова.

Пилотные доклинические испытания препарата на живом организме уже проведены, создан прототип продукта, получен патент на него и начаты переговоры с возможными партнёрами-производителями.

Как ожидается, препарат может оказаться весьма востребованным: ежегодно только на территории России проводится более 18 миллионов операций, и практически каждая из них сопровождается повышенным риском возникновения кровотечений, которые приводят к увеличению срока госпитализации и стоимости лечения. Существующие методы борьбы с кровотечениями не пригодны для универсального использования, поскольку обладают рядом недостатков — вызывают ожоги тканей или инфекционные и иммунные осложнения.

Напомним, в июне 2016 года новосибирский Институт патологии кровообращения имени Мешалкина создал искусственное сердце стоимостью до 3 млн рублей.

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