 

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

 9 ноября, 06:30
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Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого
Фото Алёны Мартыновой

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона, узнал корреспондент Сиб.фм 9 ноября из релиза пресс-службы.

7 ноября на сайте Change.org была опубликована петиция под названием «Требуем отменить „золотой парашют“ экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому», адресованная врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову и депутатам заксобрания.

Поводом для петиции стало внесение в число поправок к областному бюджету на 2017 год предложения о компенсации Владимиру Городецкому в размере 1,6 млн рублей в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора. Жители региона начали собирать под петицией подписи и оставлять комментарии на сайте. На момент публикации новости под петицией подписались 160 человек.

«В соответствии с нормами, изложенными в статьях 126, 127 Трудового кодекса РФ, Владимиру Городецкому в июле 2017 года была заменена денежной компенсацией часть неиспользованных отпусков продолжительностью 53 календарных дня, а также выплачена компенсация за неиспользованные дни ежегодных оплачиваемых отпусков при увольнении за период с 9 января 2014 года по 6 октября 2017 года продолжительностью 94 календарных дня, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора. — Суммарная продолжительность отпусков, за которые была выплачена денежная компенсация, составила 147 календарных дней».

В пресс-службе заверили, что никаких прочих компенсационных выплат Городецкому в связи с его отставкой законом не предусмотрено и потому не производилось.

Необходимость внесения поправок в Закон Новосибирской области от 28.12.2016 № 128-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в правительстве объяснили тем, что перечисленные компенсационные выплаты за отпуска не были заложены в законопроект ранее.

Напомним, 10 октября бывший глава Новосибирской обласи Владимир Городецкий назвал истинные причины своей отставки.

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