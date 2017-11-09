 

Новосибирский зоопарк вернёт вольеры с любимыми животными детей

 9 ноября, 12:40
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Новосибирский зоопарк вернёт вольеры с любимыми животными детей
Фото Дарьи Черниковой

Новосибирский зоопарк объявил конкурс на эскиз детского зоопарка, ранее в зоопарке существовали вольеры с кроликами, курами и козами для детей, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм у пресс-секретаря Новосибирского зоопарка Татьяны Певневой.

Детскую зону с максимальным обзором животных создадут внутри Новосибирского зоопарка. Конкурс на эскиз концепции детского зоопарка на сайте госзакупок продлится до 20 ноября.

Вольеры с животными должны быть привлекательными для осмотра и максимально демонстрировать жизнь зверей в природе, сообщают авторы конкурса. Администрация Новосибирского зоопарка требует, чтобы у животных были навесы и укрытия для того, чтобы спрятаться, не должно быть сквозного обзора со всех сторон.

«Отдельного детского зоопарка не будет, предполагается детская зона на территории Новосибирского зоопарка. Не могу сказать, какие животные будут там жить. Ранее у нас существовали несколько вольеров для маленьких посетителей, там жили кролики, курочки и камерунские козы», — сообщила Сиб.фм старший научный сотрудник отдела международного сотрудничества Новосибирского зоопарка Татьяна Певнева.

Детский зоопарк планирует работать летом с мая по октябрь, стоимость разработки концепции оценили в 150 тысяч рублей.

Напомним, что в октябре более 200 диких уток улетели из Новосибирского зоопарка.

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