Забайкальские орнитологи разгадали загадку массовой гибели свиристелей и снегирей в Чите

Орнитологи Даурского заповедника в Забайкалье установили причину массовой гибели птиц в центре Читы — свиристели и снегири разбивались о пластиковые окна, в которых, как в зеркалах, отражались деревья, узнал корреспондент Сиб.фм 9 ноября из сообщения на официальном сайте заповедника.

Жители Читы обратились к специалистам Даурского заповедника после того, как за полтора последних месяца от ударов об окна погибло около 50 пернатых — свиристели, снегири, воробьи и один дятел. Как уточняет ТАСС, гибель птиц происходила у здания краевого бюро судебно-медицинской экспертизы.

Работающие в здании люди рассказали орнитологам, что и раньше сталкивались со случаями гибели птиц, разбивающихся об окна, но в предыдущие годы это были единичные случаи. Специалисты заповедника прибыли на место, осмотрели кабинеты и окрестности здания. Выяснилось, что рядом с ним растут сосны и их кроны хорошо отражаются в окнах второго этажа.

«Именно об эти окна и бьются птицы — они не видят стекло, им кажется, что в стене проём и за ним деревья. И птицы летят к этим деревьям. А гибнуть массово они начали в этом году в связи с тем, что окна с деревянными рамами недавно заменили на пластиковые. Рамы старых окон были хорошо заметны птицам, поскольку имели много перемычек и были окрашены в яркий синий цвет», — сообщил сайт заповедника.

Чтобы в подобных случаях предотвратить гибель птиц, орнитологи рекомендуют сделать стёкла более «видимыми». Надо наклеить что-то яркое на стекло с наружной стороны — бумажные цветы или снежинки, желательно красного или жёлтого цвета.

Напомним, в октябре 2016 года новосибирские орнитологи спасли от голодной смерти ласточек, поселившихся в котельной посёлка Кольцово.