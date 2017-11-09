 

Памятник Ленину со свалки впервые установили в бурятском селе

 9 ноября, 17:10
подходящие темы
Памятник Ленину со свалки впервые установили в бурятском селе
Фото пресс-службы ЗАГС Республики Бурятия

Сторонники КПРФ из села Табаргатай в Бурятии установили первый в селе памятник Ленину, бюст был найдет на свалке и реставрирован, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы управления ЗАГС в Республике Бурятии.

Мраморный бюст работы Бориса Косарева нашли на свалке и восстановили в Бурятии. Инициатором стал коммунист Владимир Сажин, который уже отреставрировал и восстановил советские памятники в селе Заиграево и Бичура.

Бюст Ленина поместился на стеле в селе Табаргатай, где никогда не было памятников Ленину. Организаторы устроили митинг в честь открытия под гимн Советского Союза, приняли 15 детей из села в пионеры, им вручили красный флаг и другую атрибутику.

Напомним, худсовет принял решение по поводу установки бюста Сталина в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 24 октября, 11:43 • статья

Géologie charmante по-русски

Автор короткометражного фильма «Наша земля» Ксения Луговская — о совместной работе сибирских и французских геологов.
 23 октября, 12:01 • статья

Бишыхан абарагша

Официально бурятский язык имеет 14 диалектов, говорят на нём только 218 тысяч из примерно 600 тысяч бурят в России. Как спасти родной язык, если тебе всего 14 лет?

Ненобелевская премия

 18 октября, 11:37 • колонка
Дмитрий Фомин
кандидат экономических наук
Дмитрий Фомин в колонке рассказывает, как общество пришло к присуждению премии по экономике и есть ли в ней смысл.
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
присоединяйтесь!
    