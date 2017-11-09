Памятник Ленину со свалки впервые установили в бурятском селе

Сторонники КПРФ из села Табаргатай в Бурятии установили первый в селе памятник Ленину, бюст был найдет на свалке и реставрирован, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы управления ЗАГС в Республике Бурятии.

Мраморный бюст работы Бориса Косарева нашли на свалке и восстановили в Бурятии. Инициатором стал коммунист Владимир Сажин, который уже отреставрировал и восстановил советские памятники в селе Заиграево и Бичура.

Бюст Ленина поместился на стеле в селе Табаргатай, где никогда не было памятников Ленину. Организаторы устроили митинг в честь открытия под гимн Советского Союза, приняли 15 детей из села в пионеры, им вручили красный флаг и другую атрибутику.

Напомним, худсовет принял решение по поводу установки бюста Сталина в Новосибирске.