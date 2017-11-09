Пенсионер из Бурятии отстоял через суд место в очереди на получение жилья

Бурятская прокуратура защитила права пенсионера, которого незаконно переместили в конец очереди на получение жилья, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения республиканской прокуратуры.

Пенсионер из посёлка Янчукан Северобайкальского района в январе 2004 года встал на учёт на предоставление жилищной субсидии в связи с переселением из районов Крайнего Севера.

В августе 2016 года мужчина переехал в посёлок Таксимо Муйского района и его сняли с учёта. Однако данный посёлок также относится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Поэтому в июне 2017 года пожилого человека повторно поставили на учёт.

В результате этих перестановок пенсионер оказался в конце очереди на получение жилья. Пенсионер подал жалобу в прокуратуру на администрацию.

Прокурор признал перемещение в очереди неправомерным и обратился в судебную инстанцию. Суд признал право пенсионера состоять на учёте с момента первоначального обращения — января 2004 года.

Напомним, в октябре следователи заключили под стражу подозреваемого в хищении муниципальной недвижимости новосибирского чиновника.