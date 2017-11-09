Эксперты составили рейтинг губернаторов за октябрь 2017 года, согласно которому врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников оказался на последней строчке среди врио и на 76-й позиции влияния по стране, узнал корреспондент Сиб.фм 9 ноября на сайте агентства политических и экономических коммуникаций.

«Проблемы во взаимоотношениях с региональной элитой врио главы Новосибирской области Андрея Травникова, первого губернатора-„варяга“ в истории региона, сказались на его стартовых позициях в рейтинге», — считают политологи агентства.

В итоге в списке по силе влияния в своём регионе среди вновь назначенных губернаторов Андрей Травников оказался последним среди врио и 76-м в стране.

Врио главы Красноярского края Александр Усс расположился на 25-й строчке рейтинга влияния. По мнению генерального директора агентства Дмитрия Орлова, стартовые позиции Усса очевидны.

«И до данного назначения он был одним из наиболее влиятельных игроков российской региональной политики. Заявления, которые позитивно восприняты жителями (критика платных парковок в краевом центре), а также продвижение на пост главы Красноярска Сергея Ерёмина можно интерпретировать как выигрышное начало работы Усса в новой должности», — отметил Дмитрий Орлов.

Как подчёркивают эксперты, на позиции целого ряда новых региональных руководителей влияет характер социально-экономических проблем территорий, куда они были назначены. И как пример приводят врио губернатора Омской области Александра Буркова, возглавившего электорально и экономический значимый, но отягощённый системными проблемами регион. Он занял 41-е место в рейтинге.

Кроме того, свои позиции в октябре потеряла глава Забайкальского края Наталья Жданова, которая переместилась с 74-го на 85-е место в списке влияния.

«Жалоба Ждановой в ходе слушаний в Совете Федерации на изменение налогового законодательства без учёта мнения регионов на фоне серьёзных проблем в крае (в том числе факта хищения подрядчиком более 6 млн рублей, полученных по программе переселения граждан из аварийного жилья, и вопросов прокуратуры к выполнению самой этой программы) интерпретируется наблюдателями как попытка региональных властей переключить недовольство жителей на федеральный Центр», — добавил Дмитрий Орлов.

Напомним, что в июне 2016 года Владимир Городецкий, занимавший на тот момент пост главы Новосибирской области, потерял позиции в рейтинге эффективности губернаторов.