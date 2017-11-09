Радиоактивный спортзал работал в одной из школ Кузбасса

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в спортзале одной из школ города Осинники Кемеровской области повышенное содержание радиоактивных веществ, узнал корреспондент Сиб.фм 9 ноября из сообщения ведомства.

Нарушение санитарно-гигиенических норм было зафиксировано в школе-интернате № 4, проверка показала, что в зале для спортивных занятий была превышена концентрация радиоактивного газа радона и его радиоактивного нуклида радона-222 (торон).

Специалисты надзорного ведомства вынесли постановление о запрете на эксплуатацию спортзала в течение 90 суток, в отношении школы-интерната составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений».

Как отмечают в ведомстве, законодательством установлено, что в жилых и общественных помещениях с высокой активностью радона и его продуктов должны регулярно проводиться защитные мероприятия, направленные на снижение концентрации опасного газа и улучшение вентиляции помещений.

Напомним, в октябре кузбасские приставы из-за радиации на 90 суток закрыли культурный центр в городе Топки.