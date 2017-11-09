Американский журнал назвал расстрел репрессированного в 1935 году поэта Николая Клюева в Томске финалом обещаний равенства полов и декриминализации гомосексуализма, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из материала The Huffington Post.

«Революция Ленина: красная, гейская и почти славная». Популярное американское либеральное интернет-СМИ опубликовало колонку о роли гомосексуалистов в Октябрьской революции.

«Петроград 1917 года. Россия на мгновение стала ярким идеалом освобождения и равенства. В то время, когда они подвергались преследованиям и заключению в тюрьму в Великобритании, Германии и Америке, геи были в центре большевистской революции в России. Идеологи и лидеры революции, Ленин и Троцкий предложили новый мировой порядок равенства, возможностей и свободы, где будут процветать геи и лесбиянки», — пишет автор колонки Кевин Чайлдс.

В центре внимания колумниста оказались три человека: поэт и писатель Михаил Кузьмин, дипломат Георгий Чичерин и сельский поэт-утопист, учитель и друг Сергея Есенина Николай Клюев. Чичерин был, вероятно, самым блестящим дипломатом своего поколения, его роль в переговорах о мире с Германией помогла ему добиться должности министра иностранных дел Советского Союза вплоть до 1930 года, утверждает Huffington Post. Троцкий даже обменял британских заложников и британского посла, чтобы вернуть Чичерина в Россию из тюрьмы Брикстон в декабре 1917 года.

«Николай Клюев воплотил революцию. Он пришёл из сельской глубинки на северо-западе России и стал лидером так называемых „крестьянских поэтов“. Его откровенно гомосексуальные стихи смешали пейзажи, мужские тела и добродетели труда в своего рода духовном Шангри-Ла, утопию, которую он увидел в событиях 1917 года, — сообщает Кевин Чайлдс. — Авангардный гламур и интернационализм Кузьмина придавали образ большевистскому агитпропу, а Клюев призывал крепких крестьян с полей, чтобы отпраздновать новую эпоху равенства, представляя мир, в котором любовники обедают в „багряных лесах у водопадов“, в мире, в котором русская революция становится языческой революцией».

Уголовный кодекс СССР декриминализировал гомосексуализм среди мужчин в 1922 году, после гражданской войны за это уже нельзя было попасть в тюрьму. Однако через два года, с приходом к власти Иосифа Сталина, гомосексуальность объявили психиатрическим диагнозом. Затем в 1934 году гомосексуализм вновь стал статьёй уголовного кодекса, а геи были объявлены врагами народа.

В феврале 1934 года Николай Клюев был сослан в село Колпашево за поэмы «Погорельщина» и «Разруха», затем переведён в Томск с диагнозом «паралич левой половины тела» и «старческое слабоумие». В октябре 1937 года поэт был расстрелян в местности Каштак по делу о никогда не существовавшей «кадетско-монархической повстанческой организации „Союз спасения России“». Николай Клюев был реабилитирован в 1957 году, первая книга его стихов вышла в 1977 году.

Напомним, что в октябре Сибирь в стихах еврейского поэта Аврома Суцкевера попала в обзор американского Tablet.