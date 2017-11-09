 

Саган Убген и Соок Ирей попали в топ-10 Дедов Морозов

 9 ноября, 11:00
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Саган Убген и Соок Ирей попали в топ-10 Дедов Морозов
Соок Ирей, фото со страницы VisitTuva в соцсети Facebook

Аналитики составили рейтинг добрых волшебников Нового года — в топ-10 попали тувинский и бурятский Деды Морозы, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы аналитического агентства ТурСтат.

Самым известным и посещаемым является Дед Мороз из Великого Устюга, что в Вологодской области, он занял первое место в топ-10.

Бурятский Саган Убген, или Белый Старец, оказался на четвёртом месте в рейтинге. Он принимает гостей в своём сказочном доме, расположенном в Улан-Удэ Республики Бурятии.

Дед Мороз коренного населения Тувы — Соок Ирей — занял 10-е место в топе. Его резиденция находится в Кызыле Республики Тывы.

Аналитики составили данный рейтинг на основании популярности резиденций Дедов Морозов среди туристов.

Напомним, в январе Дед Мороз из Новосибирска пролетел над Шерегешем на параплане.

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