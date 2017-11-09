 

СК возбудил дело по факту подготовки к участию в массовых беспорядках в Новосибирске

 9 ноября, 12:25
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СК возбудил дело по факту подготовки к участию в массовых беспорядках в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники ФСБ задержали участника запрещённого объединения националистической направленности «Артподготовка» Вячеслава Д., при обыске в штаб-квартире было обнаружено 20 бутылок с «коктейлем Молотова» и оружие — СК возбудил уголовное дело, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Новосибирской области 9 ноября.

Следователи приступили к расследованию уголовного дела о совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 212 УК РФ («Призывы к массовым беспорядкам или к участию в них») и части 1 статьи 30, части 2 статьи 212 УК РФ («Приготовление к участию в массовых беспорядках»).

По данным следствия, 39-летний житель Новосибирска Вячеслав Д., являющийся участником ячейки экстремистской организации «Артподготовка», совместно с единомышленниками опубликовали в одном из интернет-мессенджеров сообщения с призывами к массовым беспорядкам в Новосибирске 4-5 ноября, когда в России отмечается День национального единства.

Фото Вячеслава Д из соцсети «ВКонтакте»

Члены группировки планировали поджоги административных зданий и нападение на полицейских «с целью провокации массовых беспорядков». Однако планам злоумышленников сбыться не удалось — им помешали новосибирские силовики. При проведении обысков у них были обнаружены и изъяты более 20 бутылок с зажигательной смесью — так называемым «коктейлем Молотова», рации, ножи, а также гладкоствольное оружие и патроны к нему. Вячеслав Д. был задержан и арестован на три месяца.

Напомним, в декабре 2014 года Сибирское снабжение МВД России для пресечения массовых беспорядков закупило семь бронированных автомобилей-водомётов «Шторм» на базе КамАЗа.

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