 

Томская область вышлет учебники русского языка в Монголию

 9 ноября, 15:46
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Томская область вышлет учебники русского языка в Монголию
Сергей Жвачкин, фото с сайта kremlin.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил чиновникам регионального департамента общего образования организовать сбор учебников для монгольского центра русского языка и культуры, узнал корреспондент Сиб.фм 9 ноября из сообщения на официальном портале областной администрации.

С просьбой о поставке в Монголию учебников русского языка к Жвачкину обратился глава аймака Увс (ранее — убсунурский аймак) Дайвийням Батсайхан. Эта территории находится на северо-западе Монголии на границе с Тувой и в последние годы поддерживает активные культурные связи с Томской областью.

Так, например, летом 2016 года в честь 400-летия похода русских казаков Василия Тюменца и Ивана Петрова к монгольскому Алтын-хану прошёл автопробег из Томска до Увса. При поддержке Томской области в аймаке был создан центр русского языка и культуры, который в данный момент, по словам Батсайхана, пользуется большой популярностью у населения.

«Всё больше монголов хотят учить и знать русский язык, чтобы быть ближе к дружественной нам стране — России. Зная о том, что Томская область является одной из научно-образовательных столиц Российской Федерации, обращаемся к вам с просьбой, если возможно, помочь нашему аймаку с учебниками русского языка», — написал в своём письме глава Увса.

Сколько именно требуется учебников, не уточняется. По словам Сергея Жвачкина, Томская область охотно откликнется на просьбу монгольской стороны.

«Чем больше монгольских школьников освоят русский язык, тем больше студентов из Монголии будут учиться в наших университетах, тем результативнее станут бизнес-контакты, тем крепче будет дружба между нашими народами», — отметил губернатор сибирского региона.

Напомним, в октябре делегация представителей нескольких монгольских университетов, а также научных и агропромышленных организаций Монголии побывала в Новосибирске и заинтересовалась морозостойкой облепихой, выведенной в Институте цитологии и генетики СО РАН.

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