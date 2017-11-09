 

Томские химики создадут российскую технологию синтеза ванилина

 9 ноября, 09:50
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Томские химики создадут российскую технологию синтеза ванилина
Фото с сайта pixabay.com

Учёные института «Умные материалы и технологии» разрабатывают технологию производства ванилина, который будет использоваться в качестве ароматизатора; в настоящее время технологией промышленного синтеза ванилина обладают США, Германия, Франция и Китай, узнал корреспондент Сиб.фм 9 ноября из сообщения пресс-службы Томского госуниверситета.

Химики разрабатывают способы синтеза ванилина и глиоксалевой кислоты, которая является его исходным веществом. В качестве элементов для синтеза кислоты и ванилина учёные планируют использовать доступные на российском рынке реактивы — водный раствор глиоксаля и растворы азотной и соляной кислот, гваякола, карбонатов кальция и натрия, солей меди, общедоступных неорганических кислот и органических растворителей.

«Объём потребления ванилина в мире составляет 15-16 тысяч тонн в год, из них только около 20-40 тонн приходятся на долю натурального ванилина — это около 0,2 %, — рассказал заведующий лабораторией полимеров и композиционных материалов Института „Умные материалы и технологии“ ТГУ Владимир Ботвин. — Преимуществом синтетического ванилина является его низкая цена — стоимость одного килограмма примерно в 75-100 раз меньше природного (10-15 $ против 1 500 $ за кило)».

Ванилин российского производства учёные планируют использовать в пищевой и парфюмерной промышленности, а также при получении различных лекарств. Готовую технологию химики представят в 2019 году.

Напомним, что в октябре иркутские химики создавали лекарства на основе сибирской лиственницы, которые могут лечить рак, а также заболевания сердечно-сосудистой системы, мозга и бронхо-лёгочные.

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