Топ-менеджеры обсудят цифровую трансформацию бизнеса в Новосибирске

В Новосибирске пройдёт встреча бизнес-клуба МТС — порядка 200 предпринимателей города и области узнают об успешном внедрении в бизнес цифровых технологий, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения организаторов.

16 ноября в отеле Domina состоится заседание бизнес-клуба «Digital-трансформация» для компаний региона. Организатором выступает ведущий телекоммуникационный оператор в России — компания МТС. Участники бизнес-клуба — топ-менеджеры, представители крупных компаний, а также малого и среднего бизнеса.

Организаторы сообщили, что на конференции встречаются люди, ведущие бизнес вперёд и готовые узнать больше об инновационных технологиях в мире бизнеса. И подчеркнули, что «сегодня цифровизация стала не просто трендом, а требованием времени, компании активно ищут пути трансформации бизнеса и отдельных процессов в цифровое русло». О технологиях будущего пойдёт речь на заседании бизнес-клуба.

Кроме того, участники узнают, как и где на данный момент роботы могут заменять персонал, и почему системная интеграция может совершить революцию в деятельности предприятия.

На встрече предприниматели смогут обменяться опытом внедрения инновационных технологий и протестировать новые продукты от МТС в рамках бесплатных мастер-классов и лабораторий от экспертов телекоммуникационной отрасли. Ведущие специалисты индустрии поделятся с участниками конференции своими знаниями о новых тенденциях в мире инноваций и бизнеса.

По традиции, в финале мероприятия участников ожидает розыгрыш ценных призов — современных гаджетов.

Напомним, в ноябре стало известно, что МТС вернёт жителям Сибири до 7,5 тысячи реальных денег за покупку смартфонов.