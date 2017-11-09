 

Топ-менеджеры обсудят цифровую трансформацию бизнеса в Новосибирске

 9 ноября, 19:25
были упомянуты
подходящие темы
Топ-менеджеры обсудят цифровую трансформацию бизнеса в Новосибирске
Фото предоставлено организаторами

В Новосибирске пройдёт встреча бизнес-клуба МТС — порядка 200 предпринимателей города и области узнают об успешном внедрении в бизнес цифровых технологий, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения организаторов.

16 ноября в отеле Domina состоится заседание бизнес-клуба «Digital-трансформация» для компаний региона. Организатором выступает ведущий телекоммуникационный оператор в России — компания МТС. Участники бизнес-клуба — топ-менеджеры, представители крупных компаний, а также малого и среднего бизнеса.

Организаторы сообщили, что на конференции встречаются люди, ведущие бизнес вперёд и готовые узнать больше об инновационных технологиях в мире бизнеса. И подчеркнули, что «сегодня цифровизация стала не просто трендом, а требованием времени, компании активно ищут пути трансформации бизнеса и отдельных процессов в цифровое русло». О технологиях будущего пойдёт речь на заседании бизнес-клуба.

Кроме того, участники узнают, как и где на данный момент роботы могут заменять персонал, и почему системная интеграция может совершить революцию в деятельности предприятия.

На встрече предприниматели смогут обменяться опытом внедрения инновационных технологий и протестировать новые продукты от МТС в рамках бесплатных мастер-классов и лабораторий от экспертов телекоммуникационной отрасли. Ведущие специалисты индустрии поделятся с участниками конференции своими знаниями о новых тенденциях в мире инноваций и бизнеса.

По традиции, в финале мероприятия участников ожидает розыгрыш ценных призов — современных гаджетов.

Напомним, в ноябре стало известно, что МТС вернёт жителям Сибири до 7,5 тысячи реальных денег за покупку смартфонов.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 8 ноября, 10:56 • интервью

Буквально из воздуха

Музыкант Пётр Термен — о том, как фамилия повлияла на жизнь и что случилось после того, как он взял в руки терменвокс.
 3 ноября, 13:17 • статья

Пусть баланду поест

Сколько денег не получили работники ПТК-30 и сколько забастовок не попали в центр внимания СМИ.

Слово — серебро, молчание — бесплатно

 27 октября, 11:01 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
присоединяйтесь!
    