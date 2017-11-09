Зарплаты алтайских учителей снизились из-за «путаницы на местах»

Школьные учителя сразу нескольких районов Республики Алтай с начала текущего учебного года стали получать более низкую зарплату, в региональном министерстве образования пояснили, что это произошло из-за ошибок в работе муниципальных чиновников, узнал корреспондент Сиб.фм 9 ноября из сообщения на сайте правительства республики.

С жалобами на снижение зарплаты алтайские учителя обратились в адрес главы республики Александра Бердникова. Выяснилось, что все необходимые средства из республиканского бюджета в казну муниципалитетов направлялись вовремя и в полном объёме, а в ряде районов размер субвенций на образование, в том числе и на выплату зарплаты учителям, даже возрос.

Региональное министерство образования и науки, разбираясь в ситуации, установило, что снижение заработной платы у некоторых педагогических работников в Турочакском, Онгудайском, Усть-Коксинском районах произошло из-за ошибок, в том числе технических, и отсутствия контроля за расходованием средств на уровне муниципалитетов.

«Фонд заработной платы не уменьшился ни на рубль, из республиканского бюджета все средства доводятся в полном объёме и в срок, — заявил глава республики Александр Бердников. — Но на местах сложилась путаница. Нужно разбираться, сделать всё справедливо, обязательно провести разъяснительную работу».

Губернатор поручил экономической службе регионального минобрнауки устранить все допущенные нарушения. Ситуация находится на личном контроле Бердникова.

Напомним, в марте в Хакасии работники сферы школьного и дошкольного образования в канун Международного женского дня остались без зарплат.