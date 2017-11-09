 

Жители Новосибирской области вышли на пикет против загрязнения пруда коттеджным посёлком

 9 ноября, 11:18
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Жители Новосибирской области вышли на пикет против загрязнения пруда коттеджным посёлком
Фотографии Дмитрия Сапелкина

В центре Новосибирска жители Толмачёвского сельсовета организовали пикет против слива бытовых отходов в пруд коттеджным посёлком «Пригородные просторы», рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель общественной экологической организации «Тут грязи нет» Дмитрий Сапелкин 9 ноября.

В 11:00 возле администрации Новосибирского района вышли с плакатами жители Толмачёвского сельсовета, заявив о беспределе коттеджного посёлка «Пригородные просторы».

«Все жидкие бытовые отходы, которые образуются в этом коттеджном посёлке, руководство этого жилмассива собирает и сливает в прилегающий к коттеджному посёлку водоём, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Дмитрий Сапелуин. — Раньше, до этого беспредела, люди в этом водоёме купались, разводили в нём рыбу и потом ловили её. Возмущение со всех сторон идёт по этому водоёму от местных жителей».

Сапелкин отметил, что с этой проблемой местные жители и общественники обращались в различные инстанции, но решением этих вопросов так никто и не стал заниматься.

«Кто-то видит эту проблему, а кто-то нет. А что там видеть-то? Достаточно приехать на место: запах нечистоты прямо в нос бьёт. Предмет коррупционной составляющей здесь присутствует — откупа чиновникам коттеджным посёлком. Нам сказали, что они (руководители жилмассива — прим. Сиб.фм) в хороших отношениях с депутатом Борматовым. Мы хотим провести эту акцию протеста и донести до него эту проблему публично, чтобы он обратил на это внимание и публично разобрался», — заявил Сапелкин.

Напомним, в октябре житель Томска обратился в прокуратуру с жалобой на слив сточных вод из городской канализации в реку Ушайку; в ходе проверки ведомство выявило природоохранные нарушения мэрией города.

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