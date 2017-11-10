Аналитики рассказали, на что снизились цены в Новосибирской области

Согласно официальной статистике, в Новосибирске подешевели некоторые фрукты и овощи, тёплая одежда и градусники, узнал 10 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Новосибирскстата.

В октябре цены на потребительском рынке снизились на 0,2 % по сравнению с сентябрём, причём дешеветь товары стали с июля.

Новосибирскстат зафиксировал понижение на овощи и фрукты: морковь (на 10,3 %), белокочанную капусту (на 9,8 %), яблоки (на 7,5 %), лимоны (на 5,2 %), репчатый лук и чеснок (на 5 %), груши (на 4,5 %).

Упали цены на охлаждённую живую рыбу (на 5,1 %) и солёную и маринованную рыбу (на 5,4 %), а также на хлопья из злаков, крупу гречневую-ядрицу (на 6,9 %), йогурт (на 5,6 %), сливочное мороженое (на 4,8 %)

Из непродовольственных товаров подешевела тёплая одежда: женское пальто (на 4,8 %), мужская утеплённая куртка (на 4 %) и женские брюки из полушерстяных тканей (на 3,7 %). Кроме того, в аптеках теперь можно дешевле купить валидол (на 11 %) и ртутный медицинский термометр (на 4,5 %), а в хозяйственных магазинах — туалетное мыло (на 3,8 %) и жидкие чистящие и моющие средства (на 3,6 %).

В целом с начала года цены на продовольственные товары снизились на 0,4 %, однако на непродовольственные товары и на услуги возросли (на 0,9 % и 4,1 % соответственно).

Напомним, в октябре сладкое печенье и копчёная рыба подорожали на треть в Новосибирской области.