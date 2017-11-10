Четыре региона Сибири вошли в число лидеров по заболеваемости сифилисом

Роспотребнадзор включил Туву, Бурятию, Томскую и Иркутскую области в число лидеров антирейтинга по заболеваемости сифилисом среди российских регионов, узнал корреспондент Сиб.фм 10 ноября из сообщения «Известий».

С января по сентябрь 2017 года в этих четырёх сибирских регионах уровень заболеваемости оказался в два-три раза выше, чем в среднем по стране. Абсолютным лидером антирейтинга стала Тува, где на каждые 100 тысяч человек населения сифилисом больны 43 жителя. В Бурятии, Томской и Иркутской областях этот показатель колеблется от 29 до 35 человек на 100 тысяч.

При этом в целом по России отмечается относительно благополучная ситуация: с января по сентябрь сифилисом заразились только 20,5 тысячи человек, и это на 8 % меньше, чем за тот же период годом ранее. По данным региональных минздравов, в основной группе риска — мигранты, а также люди, ведущие асоциальный образ жизни. В Бурятии специалисты отмечают, что более половины заболевших — представители молодёжи.

Как пояснил журналистам руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, в реальности заболеваемость сифилисом выше, чем данные официальной статистики. Многие больные успешно лечатся в частных клиниках, в таких случаях информация об этом в госорганы не поступает.

Напомним, в июле Роспотребнадзор назвал Кемерово, Новосибирск и Иркутск в числе городов-лидеров антирейтинга по распространению ВИЧ и СПИД.