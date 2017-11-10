 

Декан экономического факультета НГУ после 32 лет работы официально заявил об уходе

 10 ноября, 09:46
были упомянуты
подходящие темы
Декан экономического факультета НГУ после 32 лет работы официально заявил об уходе
Фото Ильнара Салахиева

10 ноября декан экономического факультета НГУ Гагик Мкртчян сделал официальное заявление об уходе; временно исполняющим обязанности декана назначена выпускница и преподаватель факультета Татьяна Богомолова, узнал корреспондент Сиб.фм на странице экономического факультета в социальной сети Facebook 10 ноября.

9 ноября объявление о перераспределении обязанностей по руководству появилось на сайте НГУ в разделе новостей экономического факультета, а свой пост Гагик Мкртчян передал Татьяне Богомоловой 7 ноября.

10 ноября Гагик Мкртчян официально заявил об уходе. Он проработал на факультете много лет, придя туда заместителем декана в 1979 году, в том числе — 32 года в должности декана.


На дне открытых дверей я пугаю абитуриентов: интервью с Гагиком Мкртчаном

В интервью с корреспондентом Сиб.фм в июне 2017 года Гагик Мкртчян рассказывал о том, что отмечает последний юбилей факультета — 50-летие в 2017 году — и будет думать, когда уйти, подыскивает себе замену. Но легитимно на должность декана он избран до 2020 года.

В тексте своего официального обращения Гагик Мкртчян подчёркивает, что решение далось нелегко, но он будет делиться опытом в качестве президента экономического факультета и заведующего кафедрой применения математических методов в экономике и планировании экономического факультета.

Напомним, что в июне к 50-летнему юбилею экономического факультета НГУ открыли аудиторию имени математика и экономиста Леонида Канторовича.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Знания по кирпичикам

 31 октября, 12:03 • колонка
Татьяна
координатор учебного центра
 23 октября, 08:00 • репортаж

Мистер Хрюн, Великий опоздун и Противный Тролль

Каким должен быть образ идеального HR-специалиста и какие методики внедряются для соискателей-представителей разных поколений — репортаж с конференции «Зарплаты.ру».

Ненобелевская премия

 18 октября, 11:37 • колонка
Дмитрий Фомин
кандидат экономических наук
Дмитрий Фомин в колонке рассказывает, как общество пришло к присуждению премии по экономике и есть ли в ней смысл.
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
присоединяйтесь!
    