Декан экономического факультета НГУ после 32 лет работы официально заявил об уходе

10 ноября декан экономического факультета НГУ Гагик Мкртчян сделал официальное заявление об уходе; временно исполняющим обязанности декана назначена выпускница и преподаватель факультета Татьяна Богомолова, узнал корреспондент Сиб.фм на странице экономического факультета в социальной сети Facebook 10 ноября.

9 ноября объявление о перераспределении обязанностей по руководству появилось на сайте НГУ в разделе новостей экономического факультета, а свой пост Гагик Мкртчян передал Татьяне Богомоловой 7 ноября.

10 ноября Гагик Мкртчян официально заявил об уходе. Он проработал на факультете много лет, придя туда заместителем декана в 1979 году, в том числе — 32 года в должности декана.



На дне открытых дверей я пугаю абитуриентов: интервью с Гагиком Мкртчаном

В интервью с корреспондентом Сиб.фм в июне 2017 года Гагик Мкртчян рассказывал о том, что отмечает последний юбилей факультета — 50-летие в 2017 году — и будет думать, когда уйти, подыскивает себе замену. Но легитимно на должность декана он избран до 2020 года.

В тексте своего официального обращения Гагик Мкртчян подчёркивает, что решение далось нелегко, но он будет делиться опытом в качестве президента экономического факультета и заведующего кафедрой применения математических методов в экономике и планировании экономического факультета.

Напомним, что в июне к 50-летнему юбилею экономического факультета НГУ открыли аудиторию имени математика и экономиста Леонида Канторовича.