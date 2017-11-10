 

Два человека погибли и ещё пятеро пострадали на армейском полигоне в Забайкалье

 10 ноября, 18:27
были упомянуты
подходящие темы
Два человека погибли и ещё пятеро пострадали на армейском полигоне в Забайкалье
Фото с сайта globallookpress.com

Самопроизвольный подрыв боеприпасов стал причиной гибели двух человек на армейском полигоне Цугол в Забайкальском крае, узнал корреспондент Сиб.фм 10 ноября из сообщения РИА Новости.

Погибли офицер и военнослужащий контрактной службы, ещё один офицер и четверо контрактников получили ранения. Инцидент произошёл во время очистки полигона от неразорвавшихся во время учебных стрельб боеприпасов.

Выжившие военнослужащие доставлены в ближайшую больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь. По оценке врачей, жизнь пострадавших вне опасности. Оценкой произошедшего занимается комиссия Восточного военного округа, экстренно вылетевшая на полигон.

Напомним, в августе в Забайкальском крае погибли два работника базы металлолома, которые пытались разрезать боевую часть зенитно-ракетного комплекса С-200 «Ангара».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3.08.2016, 12:45 • репортаж

Главное, чтобы Россия была в порядке

Корреспондент Сиб.фм на День ВДВ отправился в Центральный парк, чтобы увидеть, как в городе отметили этот праздник, и узнать, чем отличается десантник от ВДВшника, в каком состоянии нужно набирать контрактников и как избавиться от воспоминаний о войне.
 24.03.2014, 08:30 • статья

Трудоустроить на совесть

Устроиться на работу — постоянную или временную — в Новосибирской области удаётся примерно четверти инвалидов, обратившихся в службу занятости. Автор проекта «Новая карьера» доказывает, что люди с инвалидностью могут быть отличными сотрудниками, и находит им работу.
 16.08.2013, 15:26 • интервью

Плата за прогресс

В аварии на Саяно-Шушенской ГЭС летом 2009 года погибли 75 из 300 человек, находившихся в момент катастрофы на станции. Один из спасённых — Егор Микеров рассказал корреспонденту Сиб.фм, что происходило с ним в этот день, как посёлок гидростроителей встретил и пережил трагедию.
самое популярное
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 31 октября, 16:47 • новость

Врио губернатора Новосибирской области Травников предложил увеличить зарплаты в проекте бюджета региона

В проекте бюджета Новосибирской области на 2018 год планируется увеличить зарплаты бюджетникам и повысить минимальную зарплату до 85 % от прожиточного минимума; врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал об основных принципах формирования бюджета.
присоединяйтесь!
    