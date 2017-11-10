Два человека погибли и ещё пятеро пострадали на армейском полигоне в Забайкалье

Самопроизвольный подрыв боеприпасов стал причиной гибели двух человек на армейском полигоне Цугол в Забайкальском крае, узнал корреспондент Сиб.фм 10 ноября из сообщения РИА Новости.

Погибли офицер и военнослужащий контрактной службы, ещё один офицер и четверо контрактников получили ранения. Инцидент произошёл во время очистки полигона от неразорвавшихся во время учебных стрельб боеприпасов.

Выжившие военнослужащие доставлены в ближайшую больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь. По оценке врачей, жизнь пострадавших вне опасности. Оценкой произошедшего занимается комиссия Восточного военного округа, экстренно вылетевшая на полигон.

Напомним, в августе в Забайкальском крае погибли два работника базы металлолома, которые пытались разрезать боевую часть зенитно-ракетного комплекса С-200 «Ангара».