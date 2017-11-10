Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие 10 дней ожидаются морозы до −20 °С, снегопады и метели, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 10 ноября.

Согласно прогнозу гидрометцентра, вторая декада ноября будет насыщена снегопадами и метелями. Температура воздуха с 11 по 20 ноября в Новосибирской области будет колебаться от −5... −10 °С до −15... −20 °С в ночное время и от −1... −6 °С до −8... −13 °С днём.

«Характер погоды будет несколько иной, чем в первую декаду ноября, — пояснил Ренад Ягудин. — Если в первой декаде мы в основном были связаны с переносом воздушных масс с юго-запада и районов Казахстана, то во второй декаде мы предполагаем, что будут частыми процессы, связанные с западными затоками холодных воздушных масс из районов Северного Урала и Северной Сибири. Поэтому температурный фон предполагается в среднем около или ниже климатической нормы на один-два градуса».

Ягудин отметил, что пик холода придётся на 11-12 ноября, но синоптики не исключают ещё одной волны холода после 15 ноября.

Напомним, гидрометцентр прогнозировал, что в субботу, 11 ноября, ночная температура может опуститься до −18 °С.