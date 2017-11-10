 

Новосибирская женщина-таксист выжила после нападения молодых пассажиров с ножами

 10 ноября, 12:50
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Новосибирская женщина-таксист выжила после нападения молодых пассажиров с ножами
фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские следователи обвинили двух молодых людей в покушении на убийство и разбое, раненая жертва смогла добраться до заправки и попасть в больницу, узнал 10 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета в Новосибирской области.

Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрит дело о разбое двух молодых людей и покушении на убийство женщины-таксиста. Сотрудники СК завершили расследование нападения на водителя такси, произошедшего 5 июня 2017 года.

Согласно материалам дела, двое обвиняемых заказали такси от ТЦ «Континент» в Калининский район Новосибирска, на заказ приехала 39-летняя женщина за рулём Mazda Demio. Злоумышленники договорились завладеть автомобилем и убить женщину, пока ехали на заднем сидении такси, утверждают в СК. 17-летний молодой человек и его 19-летний подельник попросили женщину изменить маршрут следования и заехали на пустырь.

Обвиняемые напали на водителя такси, один из них бил женщину ножом, а другой держал руками. Женщине удалось вырваться, но злоумышленники догнали её и ударили ножом не меньше двух раз, отчего жертва упала на землю.

Нападавшие забрали телефон и 900 рублей из автомобиля, а затем скрылись. По данным СК, женщине удалось подняться, сесть в машину и доехать до ближайшей заправки. Там был мужчина, который сразу же довёз истекающую кровью жертву нападения в больницу. Врачи реанимации оперативно оказали ей помощь и спасли женщину.

17-летнему обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы по части 3 статьи 30 пункта «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство», ), пункта «в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». 19-летний подельник рискует получить до 10 лет лишения свободы по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Напомним, что в сентябре таксист под Новосибирском догнал подростков, сбивших пенсионера на переходе.

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