 

Несостоявшийся новосибирский актёр получил четыре года колонии за хранение взрывчатки

 10 ноября, 14:32
были упомянуты
подходящие темы
Несостоявшийся новосибирский актёр получил четыре года колонии за хранение взрывчатки
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске вынесли приговор 21-летнему Евгению Ряполову, который хранил под ванной гексоген и планировал взорвать мечеть, ранее он работал парикмахером и не окончил театральное училище, узнал 10 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения «КоммерсантЪ».

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил бывшего активиста местной ячейки запрещённого в России праворадикального движения «Реструкт» 21-летнего Евгения Ряполова. Мужчина обвинялся в совершении преступления по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение боеприпасов»), по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств») и части 3 статьи 30 УК РФ, части 1 статьи 223.1 УК РФ («Покушение на преступление, незаконное изготовление взрывных устройств»).

Как следует из материалов уголовного дела, 1 апреля 2016 года в его квартире оперативники УФСБ по Новосибирской области изъяли полтора килограмма аммиачной селитры, около 200 граммов гексогена, семь электродетонаторов и патрон калибра 5,45 миллиметра. Взрывчатые вещества находились под ванной.

Согласно материалам следствия, в одном из телефонных разговоров, которые оперативники прослушивали с санкции суда, Евгений Ряполов затронул тему подрыва мечети. Молодой человек, который работал парикмахером в барбершопе, уверял, что стал жертвой заговора и что взрывчатку ему подбросили, а разговор об уничтожении мечети был не всерьёз.

Ранее фигурант уголовного дела признавался корреспонденту Сиб.фм, что хотел быть профессиональным актёром и получал образование в театральном училище, но не окончил его.

По словам старшего помощника прокурора Октябрьского района Новосибирска Сергея Демина, обвиняемый совершил преступление в период условного срока. В деле указывается, что в июне 2015 года в камере для административно задержанных отдела полиции Евгений Ряполов из национальной вражды избил гражданина Узбекистана, за что получил условный срок.

Стоит добавить, что находясь под подпиской о невыезде после задержания, Ряполов участвовал в митинге Навального, где выступил с пламенной речью перед сторонниками оппозиции.

Напомним, в ноябре томские учёные, сравнив несколько десятков сообществ правых радикалов и исламистов в соцсети «ВКонтакте», выяснили, что первые чаще публикуют призывы к насильственным действиям.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Не каждый презерватив гондон!

 7 ноября, 11:31 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ

Слово — серебро, молчание — бесплатно

 27 октября, 11:01 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ

Леди Гага и другие знаменитости

 13 октября, 17:50 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
самое популярное
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 31 октября, 16:47 • новость

Врио губернатора Новосибирской области Травников предложил увеличить зарплаты в проекте бюджета региона

В проекте бюджета Новосибирской области на 2018 год планируется увеличить зарплаты бюджетникам и повысить минимальную зарплату до 85 % от прожиточного минимума; врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал об основных принципах формирования бюджета.
присоединяйтесь!
    