Несостоявшийся новосибирский актёр получил четыре года колонии за хранение взрывчатки

В Новосибирске вынесли приговор 21-летнему Евгению Ряполову, который хранил под ванной гексоген и планировал взорвать мечеть, ранее он работал парикмахером и не окончил театральное училище, узнал 10 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения «КоммерсантЪ».

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил бывшего активиста местной ячейки запрещённого в России праворадикального движения «Реструкт» 21-летнего Евгения Ряполова. Мужчина обвинялся в совершении преступления по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение боеприпасов»), по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств») и части 3 статьи 30 УК РФ, части 1 статьи 223.1 УК РФ («Покушение на преступление, незаконное изготовление взрывных устройств»).

Как следует из материалов уголовного дела, 1 апреля 2016 года в его квартире оперативники УФСБ по Новосибирской области изъяли полтора килограмма аммиачной селитры, около 200 граммов гексогена, семь электродетонаторов и патрон калибра 5,45 миллиметра. Взрывчатые вещества находились под ванной.

Согласно материалам следствия, в одном из телефонных разговоров, которые оперативники прослушивали с санкции суда, Евгений Ряполов затронул тему подрыва мечети. Молодой человек, который работал парикмахером в барбершопе, уверял, что стал жертвой заговора и что взрывчатку ему подбросили, а разговор об уничтожении мечети был не всерьёз.

Ранее фигурант уголовного дела признавался корреспонденту Сиб.фм, что хотел быть профессиональным актёром и получал образование в театральном училище, но не окончил его.

По словам старшего помощника прокурора Октябрьского района Новосибирска Сергея Демина, обвиняемый совершил преступление в период условного срока. В деле указывается, что в июне 2015 года в камере для административно задержанных отдела полиции Евгений Ряполов из национальной вражды избил гражданина Узбекистана, за что получил условный срок.

Стоит добавить, что находясь под подпиской о невыезде после задержания, Ряполов участвовал в митинге Навального, где выступил с пламенной речью перед сторонниками оппозиции.

Напомним, в ноябре томские учёные, сравнив несколько десятков сообществ правых радикалов и исламистов в соцсети «ВКонтакте», выяснили, что первые чаще публикуют призывы к насильственным действиям.