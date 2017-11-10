Пианистка омской филармонии получила Гран-при конкурса Гершвина в Нью-Йорке

Солистка омской филармонии Марина Костерина победила в международном конкурсе за счёт лучшего исполнения создателя бродвейского мюзикла Джорджа Гершвина, пианистка стала единственной участницей из России, узнал 10 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Омской филармонии.

Жюри III Международного конкурса имени Джорджа Гершвина в Нью-Йорке присудило гран-при в номинации фортепиано жительнице Омска Марине Костериной. В финал конкурса вышли 27 музыкантов из сотен участников со всего мира.

Марина Костерина прошла три тура в группе молодых исполнителей три тура и получила награды «Дипломант», «Приз за лучшее исполнение произведения испанского композитора» и специальный приз «За лучшее исполнение произведений Джорджа Гершвина».

В июле 2016 года омская пианистка также завоевала вторую премию на III Международном конкурсе Allion Baltic в Таллине.

Сын эмигрантов из Санкт- Петербурга Джордж Гершвин синтезировал джаз, классическую музыку, поп, спиричуэлс, госпел, а также внёс большой вклад в создание музыкального жанра «бродвейский мюзикл».

«Гений Гершвина в том, что он посредством своей многогранной музыкальной палитры соединил многие национальные культуры и социальные слои американского общества», — сообщили в Омской филармонии.

Напомним, что в октябре главным приглашённым дирижёром новосибирской оперы стал певец Дмитрий Корчак.