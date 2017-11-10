Пивовары отказались от мусорных полигонов Новосибирска ради полной переработки тары

Российские производители пива, стеклотары и представители Новосибирской городской торгово-промышленной палаты подписали соглашения об организации раздельного сбора и переработки мусора, пивовары не будут переходить на пластик, узнал 10 ноября корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза Союза российских производителей пива и безалкогольной продукции.

Российские пивовары назвали ситуацию с мусорными полигонами в Новосибирской области далёкой от идеала. К такому мнению пришли участники круглого стола деловой программы II Агропродовольственного форума и выставки InterFood Siberia-2017 в Новосибирском Экспоцентре.

Опыт раздельного сбора и переработки мусора уже существует в Новосибирской области, но чтобы система начала полноценно функционировать, необходимо как можно скорее доработать нормативно-правовую базу на федеральном уровне, говорится в сообщении российских пивоваров.

«Особо стоит отметить стопроцентный потенциал для переработки ПЭТ-тары. Чтобы обращение с отходами упаковки было ответственным и экологичным, нужно вовлекать в раздельный сбор всех участников оборота пищевой продукции — производителей, потребителей, торговлю, переработчиков», — уверен исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов.

Производители стеклотары подчеркнули, что система сбора и переработки отходов должна быть комплексной и прозрачной, а также соответствовать антимонопольному законодательству.

«Как экологически ориентированные производители мы заинтересованы в увеличении объёмов поставок стеклобоя, чтобы он составлял как минимум 30 % от всего необходимого сырья. Это позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду при производстве нового стекла», — считает председатель Совета директоров АО «Завод «Экран» Павел Бобошек.

Эксперты заявили, что Новосибирская область отличается высокой готовностью к внедрению системы раздельного сбора ТБО новосибирских предприятий, участников рынка сбора и переработки бытовых отходов, а также значительной части населения.

Из собранных отходов производят оконную фурнитуру, различные текстильные материалы, новую упаковку и многое другое. Стороны подписали соглашение о раздельном сборе.

В основу соглашения легли принципы увеличения использования вторичных материальных ресурсов отходов упаковки, развития на территории Новосибирской области системы раздельного сбора, сортировки, внедрение прогрессивных технологий и стимулирование населения к раздельному сбору.

Напомним, что с октября сибирские пользователи нового мобильного приложения смогут заработать на макулатуре.