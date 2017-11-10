Половина рекордного урожая в Новосибирской области уйдёт на экспорт

Более трёх миллионов тонн зерновых культур удалось собрать аграриям Новосибирской области в ходе уборочной компании 2017 года, такого результата не удавалось достигнуть последние семь лет, узнал 10 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на встрече с журналистами заявил, что только половина этой продукции перерабатывается в регионе.

«Присутствует недостаток планирования в сельском хозяйстве, это проблема всего агропромышленного комплекса. Необходима координация в такой конкурентной сфере, как сельское хозяйство», — сказал Андрей Травников.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сотметил необходимость изменений в структуре управления сельскохозяйственным комплексом. Кроме того, чиновник заявил, что в 2017 году в регионе и во всей стране ожидается «рекордный за всю историю урожай зерна»

Как сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области, на следующей неделе в правительстве региона пройдёт заседание оперативного штаба Министерства сельского хозяйства РФ по вопросам реализации и хранения зерна с участием представителей элеваторов, Западно-Сибирской железной дороги, руководителей сельхозпредприятий.

Напомним, что в июне томские учёные придумали способ, позволяющий повысить урожайность зерновых культур на 50 %.