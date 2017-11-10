Проект для старшеклассников-предпринимателей стартует в Новосибирске

Новосибирские школьники смогут разработать первый бизнес-план под эгидой образовательного проекта «Z-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 2.0», узнал 10 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения организаторов.

С 11 ноября по 3 декабря в Новосибирске в рамках обучения проектной деятельности в Институте непрерывного развития пройдёт образовательный проект для старшеклассников «Z-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 2.0». Он ориентирован на учеников 9-го—11-го классов, которые мечтают воплотить свои бизнес-идеи в реальность.

«Командам участников при поддержке опытного бизнес-наставника предстоит создать и презентовать свои проекты. Конкурс предполагает два направления: как собственно бизнес, так и проекты в области социального предпринимательства», — рассказали организаторы.

На данный момент о своём желании принять участие заявили 10 учреждений и более 200 школьников.

Партнёрами проекта являются Новосибирская городская Торгово-промышленная палата, Новосибирский банковский клуб, «Деловой квартал», Сибирский государственный университет путей сообщения и ряд ведущих университетов Новосибирска

Напомним, в ноябре фестиваль «Бизнес PRODOBRO» собрал социальных предпринимателей в Новосибирске.