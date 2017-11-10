 

Самолёт с пассажирами выкатился за взлётную полосу в аэропорту Томска

 10 ноября, 17:49
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Самолёт с пассажирами выкатился за взлётную полосу в аэропорту Томска
Фото с сайта globallookpress.com

Самолёт красноярской авиакомпании «Турухан» (входит в группу Utair) с 44 пассажирами на борту перед вылетом из аэропорта Томска выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, узнал корреспондент Сиб.фм 10 ноября из сообщения Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Инцидент произошёл в 9:29 по местному времени, в этот момент воздушное судно, вылетавшее в город Стрежевой, уже выруливало к месту старта. В результате происшествия сам самолёт повреждений не получил, ни пассажиры, ни трое членов экипажа не пострадали.

О возможных причинах инцидента не сообщается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая осматривает воздушное судно и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце октября пассажирский самолёт АТR 72-500 авиакомпании Utair совершил экстренную посадку в красноярском аэропорту Емельяново сразу после вылета — пилотов насторожил запах дыма в кабине.

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