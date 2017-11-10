Отбивавшийся от полиции сотрудник новосибирской колонии предстанет перед судом

Бывший сотрудник новосибирской исправительной колонии № 8 предстанет перед судом по обвинению в нескольких взятках и насилии, применённом в отношении полицейских, узнал корреспондент Сиб.фм 10 ноября из сообщения областной прокуратуры.

По версии следствия, с марта по июнь 2017 года 32-летний мужчина, являясь работником отдела безопасности колонии, получил взятки в размере 10, 18 и 40 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение сотруднику передавали за то, что он проносил на охраняемую территорию сотовые телефоны.

При получении третьей взятки мужчина был задержан. При этом он успел оказать сопротивление сотрудникам полиции.

Уголовное дело в отношении задержанного было возбуждено по трём статьям Уголовного кодекса РФ: по части 1 статьи 291.2 «Получение мелкой взятки», по части 3 статьи 290 «Получение взятки должностным лицом» и по части 1 статьи 318 «Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья». Максимальное наказание, которое может грозить бывшему сотруднику колонии, — восемь лет лишения свободы.

Сам обвиняемый свою вину не признал. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на его автомобиль наложен арест. Следствие по делу на данный момент завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в Советский районный суд Новосибирска.

Напомним, в мае бывший начальник отдела по воспитательной работе с осуждёнными одной из колоний Новосибирской области лишился автомобиля, после того как был осуждён за взятки телефоном и USB-модемом.