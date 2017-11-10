 

100 спасателей из Красноярска прибыли в Ижевск для разбора завалов после взрыва в многоэтажке

 10 ноября, 10:55
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100 спасателей из Красноярска прибыли в Ижевск для разбора завалов после взрыва в многоэтажке
Разрушенный дом в Ижевске, стоп-кадр с портала YouTube

Отряд из сотни красноярских спасателей экстренно прибыл в Ижевск для разбора завалов и поиска пострадавших после взрыва бытового газа в многоэтажке, узнал корреспондент Сиб.фм 10 ноября из сообщения Сибирского регионального центра МЧС.

Взрыв в столице Удмуртии произошёл 9 ноября в 16:44 по местному времени. В результате него полностью обрушился один из подъездов жилой девятиэтажки. По данным ТАСС, погибли шесть жильцов дома, трое получили травмы. По информации спасателей, под завалами могут находиться тела ещё двух жильцов дома.

Сибирский поисково-спасательный отряд, дислоцированный в Красноярске, был поднят по тревоге, около 100 спасателей были доставлены в Ижевск самолётом МЧС. В состав вылетевшей группы вошли два кинологических расчёта, группа привезла с собой комплекты аварийно-спасательного оборудования, световые башни, а также беспилотные летательные аппараты для поиска пострадавших.

«Мы оснащены специализированным оборудованием, позволяющим проводить поиск людей под завалами разрушенных зданий, а также резать и пробивать усиленные бетонные конструкции толщиной до 300 миллиметров. Отряд готов автономно работать на месте ЧС в течение 10 суток в круглосуточном режиме», — сообщил начальник отряда Александр Кресан.

Напомним, в начале сентября взрыв бытового произошёл в Заельцовском районе Новосибирска на улице Сеченова, пострадали два человека.

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