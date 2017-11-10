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 10 ноября, 14:11
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Титановые смартфоны будущего предложили учёные Красноярска
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Физики из Красноярска предложили заменить наночастицы золота и серебра нитридом титана, это удешевит и улучшит работу лазеров, биомедицинских сенсоров, гаджетов и технологий камуфляжа, узнал 10 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского федерального университета.

Учёные из Сибири предложили заменить наночастицы золота и серебра нитридом титановых наночастиц TiN. Результаты работы сотрудников Красноярского научного центра СО РАН и университета Иллинойса, США были опубликованы в авторитетном американском научном журнале Applied Physics Letters.

Физики-оптики смогли существенно сдвинуть частоту плазмонного резонанса в телекоммуникационный диапазон длин волн, и при этом сохранили его высокую добротность. Это означает получение высокого отклика от электронных устройств при низких потерях энергии. Притом наночастицы золота и серебра не позволяют добиться такого эффекта.

Эффект плазмонного резонанса был широко известен ещё до появления самого термина в физике — средневековые стеклодувы добавляли в краску золотую пыль, и под воздействием света получались наночастицы золота на церковных витражах, создававшие характерный золотой блеск.

«В перспективе структуры TiN могут изменить производство хай-тек, начиная от оптоволокна и заканчивая современными гаджетами. Кроме того, нитрид титана превосходно противостоит коррозии и перепадам температуры. Он нетоксичен и достаточно легко, а главное, дёшево синтезируется. А это крайне важно для его практического применения — в отличие от широко используемых золота и серебра», — уверен научный сотрудник Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне Илья Рассказов.

Использование наночастиц металлов позволяет не только увеличить цветопередачу сенсоров и производительность микропроцессоров, но и создавать «камуфляж хамелеона». По данным Geektimes, подобная технология может быть успешно применена для создания «статичных» дисплеев на замену современным светодиодным панелям для уличной рекламы.

Напомним, что в ноябре электронные татуировки для сердечников будут делать карандашом в Томске.

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