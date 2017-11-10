Томские урбанисты обсудили запуск городской платформы для сбора идей «Томск 7.0.Технологии и творчество» и назвали категории горожан, без которых невозможно развитие, узнал 10 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Томского политехнического университета.

Исследователи из ТПУ представили прототип краудсорсинговой платформы «Томск 7.0. Технологии и творчество». Семинар «Создание Smart City в Томске: ON-LINE коммуникации, участие горожан, бизнеса, науки и власти» прошёл с участием итальянских урбанистов, администрации Томска и бизнеса ЗАО «Неотелеком» и ООО «Контек-Софт».

В мире набирает популярность концепция Smart City, и разработчики «Томск 7.0» назвали категории горожан, которые не участвуют в принятии решений. По данным профессора кафедры социальных коммуникаций ТПУ Натальи Колодий, это студенты, одинокие взрослые люди, семьи с разновозрастными детьми, а также мамы с маленькими детьми. Часто неизвестны мнения мигрантов, людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров о развитии города.

«Дело в том, что подходы столичной урбанистики не подходят для таких городов, как Томск», — уверена Наталья Колодий.

В Европе многие города уже живут концепцией «Умный город», и горожане сами решают, куда мэрия должна распределять городской бюджет или его часть. Например, власти Парижа выделяют до 100 млн евро ежегодно на проекты по развитию города, начатые самими парижанами. Идеи горожан проходят оценку и процедуру голосования.

«Когда мы говорим об „умном городе“, речь идёт о технологиях, направленных на решение проблем урбанистики и на удовлетворение потребностей разных групп горожан. Существуют разные степени вовлечения граждан в решения таких проблем, и идеального города пока не существует», — сообщил профессор Томского политеха и Университета Боккони в Италии Рудольфо Баджио.

Прототип платформы «Томск 7.0» работает на базе портала tomsk.tpu.ru. На портале есть исследования и аналитика по вопросам развития города, а также информация о студенческих проектах в области урбанистики.

Напомним, что 10 ноября новосибирские специалисты обсудили проблему визуального загрязнения города.