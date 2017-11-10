 

Томск останется провинциальным без студентов и молодых мам — урбанисты

 10 ноября, 15:16
были упомянуты
подходящие темы
Томск останется провинциальным без студентов и молодых мам &mdash; урбанисты
Фото Павла Федотова

Томские урбанисты обсудили запуск городской платформы для сбора идей «Томск 7.0.Технологии и творчество» и назвали категории горожан, без которых невозможно развитие, узнал 10 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Томского политехнического университета.

Исследователи из ТПУ представили прототип краудсорсинговой платформы «Томск 7.0. Технологии и творчество». Семинар «Создание Smart City в Томске: ON-LINE коммуникации, участие горожан, бизнеса, науки и власти» прошёл с участием итальянских урбанистов, администрации Томска и бизнеса ЗАО «Неотелеком» и ООО «Контек-Софт».

В мире набирает популярность концепция Smart City, и разработчики «Томск 7.0» назвали категории горожан, которые не участвуют в принятии решений. По данным профессора кафедры социальных коммуникаций ТПУ Натальи Колодий, это студенты, одинокие взрослые люди, семьи с разновозрастными детьми, а также мамы с маленькими детьми. Часто неизвестны мнения мигрантов, людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров о развитии города.

«Дело в том, что подходы столичной урбанистики не подходят для таких городов, как Томск», — уверена Наталья Колодий.

В Европе многие города уже живут концепцией «Умный город», и горожане сами решают, куда мэрия должна распределять городской бюджет или его часть. Например, власти Парижа выделяют до 100 млн евро ежегодно на проекты по развитию города, начатые самими парижанами. Идеи горожан проходят оценку и процедуру голосования.

«Когда мы говорим об „умном городе“, речь идёт о технологиях, направленных на решение проблем урбанистики и на удовлетворение потребностей разных групп горожан. Существуют разные степени вовлечения граждан в решения таких проблем, и идеального города пока не существует», — сообщил профессор Томского политеха и Университета Боккони в Италии Рудольфо Баджио.

Прототип платформы «Томск 7.0» работает на базе портала tomsk.tpu.ru. На портале есть исследования и аналитика по вопросам развития города, а также информация о студенческих проектах в области урбанистики.

Напомним, что 10 ноября новосибирские специалисты обсудили проблему визуального загрязнения города.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 9 ноября, 11:30 • интервью

Привезти лысого из Brazzers

Дмитрий Колодин — о том, почему не нужно повторять Pornhub и Aviasales, как получать деньги за то, что занимаешься фигнёй, и кого посылать на фиг.
 1 ноября, 12:25 • интервью

Необдуманный и хаотичный

Фотограф Слава Степанов — о том, как чувство бесконечного любопытства повлияло на выбор профессии и как договариваться о съёмках.
 30 октября, 14:15 • интервью

Другой Псой и совсем другой Короленко

Псой Короленко — о том, как отмечает столетие революции, как продолжает путешествие и какой видит Сибирь.
самое популярное
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 31 октября, 16:47 • новость

Врио губернатора Новосибирской области Травников предложил увеличить зарплаты в проекте бюджета региона

В проекте бюджета Новосибирской области на 2018 год планируется увеличить зарплаты бюджетникам и повысить минимальную зарплату до 85 % от прожиточного минимума; врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал об основных принципах формирования бюджета.
присоединяйтесь!
    