 

Власти запланировали потратить 1,7 млрд рублей на барнаульские дороги в 2018 году

 10 ноября, 13:09
подходящие темы
Власти запланировали потратить 1,7 млрд рублей на барнаульские дороги в 2018 году
Фото Алёны Мартыновой

Замминистра строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Коровин заявил, что в бюджете на 2018 год запланировано 1,7 млрд рублей на ремонт и обустройство дорог Барнаула, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Коммерсанта» 10 ноября.

В Барнауле 42 улицы общей протяжённостью 71 километр планируется отремонтировать в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом Коровин сообщил на заседании Общественной палаты Барнаула.

На дорогах города установят светофоры, камеры для фиксации нарушений, освещение на пешеходных переходах и островках безопасности, нанесут дорожную разметку и выложат тактильную плитку.

«Количество аварийно-опасных участков на дорожной сети городской агломерации за два года должно уменьшиться вдвое», — сказал Коровин.

Чиновник отметил, что в 2017 году в рамках федерального проекта в Барнауле удалось отремонтировать 33 улицы. На работы было потрачено около 1 млрд рублей.

По информации Минтранса России, в Барнауле насчитывается 780 улиц, 11 проспектов, 10 трактов, 126 переулков и проездов.

Напомним, в мае власти Новосибирска заявили о выделении 57 млн рублей на ремонт дорог и тротуаров в Академгородке, которые лишь частично совпали с жалобами местных жителей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 ноября, 11:20 • статья

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Какие ошибки водителей приводят к детскому травматизму на дорогах и для чего нужны детские автогородки.
 1 ноября, 12:25 • интервью

Необдуманный и хаотичный

Фотограф Слава Степанов — о том, как чувство бесконечного любопытства повлияло на выбор профессии и как договариваться о съёмках.

Ненобелевская премия

 18 октября, 11:37 • колонка
Дмитрий Фомин
кандидат экономических наук
Дмитрий Фомин в колонке рассказывает, как общество пришло к присуждению премии по экономике и есть ли в ней смысл.
самое популярное
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 31 октября, 16:47 • новость

Врио губернатора Новосибирской области Травников предложил увеличить зарплаты в проекте бюджета региона

В проекте бюджета Новосибирской области на 2018 год планируется увеличить зарплаты бюджетникам и повысить минимальную зарплату до 85 % от прожиточного минимума; врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал об основных принципах формирования бюджета.
присоединяйтесь!
    