Власти запланировали потратить 1,7 млрд рублей на барнаульские дороги в 2018 году

Замминистра строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Коровин заявил, что в бюджете на 2018 год запланировано 1,7 млрд рублей на ремонт и обустройство дорог Барнаула, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Коммерсанта» 10 ноября.

В Барнауле 42 улицы общей протяжённостью 71 километр планируется отремонтировать в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом Коровин сообщил на заседании Общественной палаты Барнаула.

На дорогах города установят светофоры, камеры для фиксации нарушений, освещение на пешеходных переходах и островках безопасности, нанесут дорожную разметку и выложат тактильную плитку.

«Количество аварийно-опасных участков на дорожной сети городской агломерации за два года должно уменьшиться вдвое», — сказал Коровин.

Чиновник отметил, что в 2017 году в рамках федерального проекта в Барнауле удалось отремонтировать 33 улицы. На работы было потрачено около 1 млрд рублей.

По информации Минтранса России, в Барнауле насчитывается 780 улиц, 11 проспектов, 10 трактов, 126 переулков и проездов.

Напомним, в мае власти Новосибирска заявили о выделении 57 млн рублей на ремонт дорог и тротуаров в Академгородке, которые лишь частично совпали с жалобами местных жителей.