Врио губернатора Новосибирской области попросит советы у экс-глав региона
10 ноября, 11:42
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Исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников планирует создать экспертный клуб из бывших руководителей региона, чтобы использовать их опыт, узнал корреспондент Сиб.фм из интервью Травникова ТАСС 10 ноября.
В экспертный совет Андрей Травников хочет ввести бывших глав Новосибирской области, проживающих в данный момент в регионе: Владимира Городецкого, Василия Юрченко, Виктора Толоконского и Ивана Индинка.
«Я постараюсь максимально вовлечь их в какое-то взаимодействие, по крайней мере какое-то экспертное сопровождение. Собирать какой-то совет, может быть, послушать мнение по разным вопросам, которое у них, безусловно, есть. Я намерен с ними встретиться, буду приглашать их и даже просить о такой возможности — встретиться со мной», — сказал Травников в интервью.
Врио губернатора считает экс-руководителей региона людьми опытными, амбициозными, до сих пор сохраняющими серьёзное влияние и имеющими своё мнение.
Напомним, 6 октября президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области. Уже 9 октября Владимир Городецкий передал регион своему последователю на официальной встрече в областном правительстве.