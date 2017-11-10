 

Врио губернатора Новосибирской области попросит советы у экс-глав региона

 10 ноября, 11:42
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Врио губернатора Новосибирской области попросит советы у экс-глав региона
Фото Алёны Мартыновой

Исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников планирует создать экспертный клуб из бывших руководителей региона, чтобы использовать их опыт, узнал корреспондент Сиб.фм из интервью Травникова ТАСС 10 ноября.

В экспертный совет Андрей Травников хочет ввести бывших глав Новосибирской области, проживающих в данный момент в регионе: Владимира Городецкого, Василия Юрченко, Виктора Толоконского и Ивана Индинка.

«Я постараюсь максимально вовлечь их в какое-то взаимодействие, по крайней мере какое-то экспертное сопровождение. Собирать какой-то совет, может быть, послушать мнение по разным вопросам, которое у них, безусловно, есть. Я намерен с ними встретиться, буду приглашать их и даже просить о такой возможности — встретиться со мной», — сказал Травников в интервью.

Врио губернатора считает экс-руководителей региона людьми опытными, амбициозными, до сих пор сохраняющими серьёзное влияние и имеющими своё мнение.

Напомним, 6 октября президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области. Уже 9 октября Владимир Городецкий передал регион своему последователю на официальной встрече в областном правительстве.

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