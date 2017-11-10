Пытавшаяся закидать бутылками соседей жительница Иркутска упала с девятого этажа

Следственные органы Иркутска выясняют обстоятельства гибели местной 34-летней жительницы, которая упала с балкона девятого этажа после конфликта с соседями, узнал корреспондент Сиб.фм 10 ноября из сообщения областного следкома.

Инцидент произошёл 8 ноября в вечернее время. По предварительным данным следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения поругалась со своей соседкой с десятого этажа. В ходе конфликта она вышла на свой балкон и попыталась забросить пустые бутылки на балкон соседки сверху, однако не удержалась и упала вниз на асфальт. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По факту её гибели региональным следкомом начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в июне в Кемеровской области запертый дома нетрезвый пенсионер выбрался в окно за алкоголем и упал с высоты, но остался жив.