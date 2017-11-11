Чиновница из Омска с доходом почти в 4 млн рублей пожаловалась на низкую зарплату

Вице-мэр и глава департамента финансов администрации Омска Инна Парыгина на слушаниях по бюджету заявила, что количество чиновников и их зарплаты слишком малы и несоизмеримы с той работой, которую им приходится выполнять, об этом корреспондент Сиб.фм узнал 11 ноября из сообщений СМИ.

На публичных слушаниях по проекту муниципального бюджета Омска на 2018 год Инна Парыгина рассказала о нелёгкой работе сотрудников департаментов, отметила заслуги отдельных подразделений и пожаловалась на недостаточно большой оклад за проделанную работу.

«Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несём, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно – это, знаете, не каждый потянет», – заявила чиновница.

Инна Парыгина занимает с 2012 года по настоящее время должность заместителя мэра города Омска, а также директора департамента финансов и контроля администрации города. Согласно обнародованным администрацией данным о доходах чиновников, вице-мэр за 2016 год заработала 3,86 млн рублей.

Напомним, что в июле прокуратура заинтересовалась премией мэра Омска в 7 млн рублей.