 

Чиновница из Омска с доходом почти в 4 млн рублей пожаловалась на низкую зарплату

 11 ноября, 14:34
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Чиновница из Омска с доходом почти в 4 млн рублей пожаловалась на низкую зарплату
фото с сайта omskzdes.ru

Вице-мэр и глава департамента финансов администрации Омска Инна Парыгина на слушаниях по бюджету заявила, что количество чиновников и их зарплаты слишком малы и несоизмеримы с той работой, которую им приходится выполнять, об этом корреспондент Сиб.фм узнал 11 ноября из сообщений СМИ.

На публичных слушаниях по проекту муниципального бюджета Омска на 2018 год Инна Парыгина рассказала о нелёгкой работе сотрудников департаментов, отметила заслуги отдельных подразделений и пожаловалась на недостаточно большой оклад за проделанную работу.

«Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несём, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно – это, знаете, не каждый потянет», – заявила чиновница.  

Инна Парыгина занимает с 2012 года по настоящее время должность заместителя мэра города Омска, а также директора департамента финансов и контроля администрации города. Согласно обнародованным администрацией данным о доходах чиновников, вице-мэр за 2016 год заработала 3,86 млн рублей.

Напомним, что в июле прокуратура заинтересовалась премией мэра Омска в 7 млн рублей.

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